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    日本祭出飛航新規定 7/8起頭頂置物櫃禁放行動電源

    日本國土交通省7月1日發布最新安全建議，7月8日起乘客不得將行動電源放在座位上方的行李置物櫃，即使沒有使用也要隨身攜帶。（彭博）

    日本國土交通省7月1日發布最新安全建議，7月8日起乘客不得將行動電源放在座位上方的行李置物櫃，即使沒有使用也要隨身攜帶。（彭博）

    2025/07/02 06:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本國土交通省1日發布最新安全建議，由於近年來在客機上時有行動電源起火事故，未來乘客不得將行動電源放在座位上方的行李置物櫃，即使沒有使用也要隨身攜帶，日本國內23家航空公司自本月8日起將依循此項規定。

    綜合日媒報導，日本國土交通省指出，行動電源主要使用鋰電池，受到衝擊或裝置老化時可能會起火或冒煙，現行規定是禁止將行動電源放入托運行李中，乘客必須將行動電源隨身帶上飛機，並對可攜帶的數量與容量設有限制。

    不過近年來各國客機均有出現乘客攜帶的行動電源起火之案例，例如韓國釜山航空BX391客機在今年1月在起飛前突然起火，調查後得知起火點就是放在置物櫃的行動電源。日本「定期航空協會」提到，日本國內線在最近1年內也發生多起行動電源冒煙、發熱或膨脹的案例，由於這些行動電源都被收納在可隨時確認狀態的位置，因此發生異常時，機組人員能立即應對，並未對飛行安全造成影響。

    在進入暑期旅遊旺季之時，日本國土交通省1日宣布，自7月8日起要求乘客遵守以下事項，首先是不得將行動電源放入座位上方的置物櫃內，如需充電，應將行動電源放在身邊，充電時在可隨時確認狀態的位置進行，日本國內23家航空公司將遵循此原則行事。

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