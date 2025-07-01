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    可惡！香港中學2女生深圳參訪 遭4爛醉「公安」包圍搭訕還拍片

    香港教育局主辦的各種中國交流團，今年接二連三傳出事件。圖為示意圖，非當事人。（美聯社資料照）

    香港教育局主辦的各種中國交流團，今年接二連三傳出事件。圖為示意圖，非當事人。（美聯社資料照）

    2025/07/01 13:22

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共洗腦香港學生的「公民與社會發展科」考察交流團又出事！將軍澳張沛松紀念中學近日組團到廣東省深圳市2天1夜交流，期間2名中五女學生在酒店走廊被4名自稱「政府公安部」的醉漢包圍騷擾。她們致電隨團教師求助逾15分鐘卻無人接聽，直到另一學校教師發現並介入解圍。

    綜合港媒報導，團員透露，事發在6月26日晚間9時50分，所有交流活動已結束，老師允許學生到酒店2樓活動室活動。2名女學生住在4樓，她們在走廊等電梯時，突然被4名醉漢搭訕，用普通話問道「你們是香港來的嗎？」「為什麼普通話這麼標準？」又拿出手機貼身拍攝影片，「期間，醉酒男子逐漸以半圓形圍住2名女同學」，並聲稱自己是「政府公安部」。

    2名女學生因擔心離開會惹怒對方作出更激烈行為，故一邊敷衍一邊致電老師求助，惟一直沒有老師接聽。15分鐘後，1名其他學校的老師發現並出手營救。

    其他學校老師介入後，2女學生的隨團老師才到場，要求4名醉漢刪除影片，但對方反駁稱沒拍攝影片。2名女學生要求查看酒店監視器畫面，證明4名男子曾拍片騷擾她們，但遭酒店拒絕，稱監視器已經損壞。

    有同學透露，事件對2名女同學造成陰影，至今仍感到恐懼；而事後老師責備2名女學生與陌生人談話，並問她們有沒有告訴家長此事，令當事人憤怒。

    香港教育局6月30日表示，已聯絡有關學校和承辦機構了解事件，並要求學校提交調查報告。該校副校長事後回覆港媒詢問時，則避答醉酒男子是否有中國公安身份。

    教育新聞平台《教育刺針》質疑，稱香港教育局的回覆令人驚訝，指公社科考察團的主辦方正是教育局，「主辦方竟叫學校交報告？不要忘記，洗腦公社科強制參加的中國考察團，局方會派人隨團出發。」「教育局說事後『已聯絡有關學校』，暗示當時教育局沒有代表現場，令事件平添更多謎團。」

    《教育刺針》續指，香港教育局主辦的各種中國交流團，今年接二連三出現事故，教育局應盡快對今次事件作出詳細交代。

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