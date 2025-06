熱浪襲紐約！地面塌陷致長島公車墜入、曼哈頓消防車卡路面

2025/06/26 14:47

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕紐約近日遭遇嚴酷熱浪侵襲,氣溫高達攝氏37度,造成道路出現塌陷情況,包括長島北新海德公園一處停車場有輛公車因地面裂開墜入,曼哈頓市中心更有消防車深陷柏油路面,2起意外皆因高溫導致地面結構鬆動所致。

綜合《紐約郵報》等外媒報導,長島北新海德公園馬庫斯大道1979號的停車場當地時間24日下午約5時20分,有1輛巴士在駛上露天停車場時因地面突然塌陷,公車後輪瞬間陷入下層,車頭懸空卡在原地,當時車上僅有1名司機,所幸無人受傷。停車場工作人員柯迪(Ricky Cody)說,事發當時聽見巨大聲響,「我一度以為伊朗來襲」。

曼哈頓市中心當地時間25日1輛消防車,輪胎因為高溫曝曬突然陷入如流沙般軟化的柏油路面無法動彈,現場緊急拉起封鎖線,消防車最終被拖吊脫困。紐約市交通局則證實,消防車事故為地陷(sinkhole)所致。

道路鋪設專家麥高恩(Jim McGowan)解釋,在炎熱天氣下,柏油表面溫度可飆破攝氏82度,若地面下方原本就有空洞或結構缺陷,車輛重量再加上柏油軟化極易造成塌陷;儘管這類事故相當罕見,但近日已接連發生多起,包括達科他州、內布拉斯加州、科羅拉多州及密蘇里州等地區。

