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    熱浪襲紐約！地面塌陷致長島公車墜入、曼哈頓消防車卡路面

    長島北新海德公園一處停車場有輛公車因地面裂開墜入，曼哈頓市中心更有消防車深陷柏油路面，2起意外皆因高溫導致地面結構鬆動所致。（圖擷自「@nypost」X）

    長島北新海德公園一處停車場有輛公車因地面裂開墜入，曼哈頓市中心更有消防車深陷柏油路面，2起意外皆因高溫導致地面結構鬆動所致。（圖擷自「@nypost」X）

    2025/06/26 14:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約近日遭遇嚴酷熱浪侵襲，氣溫高達攝氏37度，造成道路出現塌陷情況，包括長島北新海德公園一處停車場有輛公車因地面裂開墜入，曼哈頓市中心更有消防車深陷柏油路面，2起意外皆因高溫導致地面結構鬆動所致。

    綜合《紐約郵報》等外媒報導，長島北新海德公園馬庫斯大道1979號的停車場當地時間24日下午約5時20分，有1輛巴士在駛上露天停車場時因地面突然塌陷，公車後輪瞬間陷入下層，車頭懸空卡在原地，當時車上僅有1名司機，所幸無人受傷。停車場工作人員柯迪（Ricky Cody）說，事發當時聽見巨大聲響，「我一度以為伊朗來襲」。

    曼哈頓市中心當地時間25日1輛消防車，輪胎因為高溫曝曬突然陷入如流沙般軟化的柏油路面無法動彈，現場緊急拉起封鎖線，消防車最終被拖吊脫困。紐約市交通局則證實，消防車事故為地陷（sinkhole）所致。

    道路鋪設專家麥高恩（Jim McGowan）解釋，在炎熱天氣下，柏油表面溫度可飆破攝氏82度，若地面下方原本就有空洞或結構缺陷，車輛重量再加上柏油軟化極易造成塌陷；儘管這類事故相當罕見，但近日已接連發生多起，包括達科他州、內布拉斯加州、科羅拉多州及密蘇里州等地區。

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