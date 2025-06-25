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    鋼鐵人成真！全球首架「噴射動力人形機器人」義大利成功試飛

    全球首款噴射動力人形機器人iRonCub3，是在iCub3人形機器人的基礎上改造而成。其雙臂與背部共加裝了四具噴射引擎，賦予其強大的飛行能力，因此被譽為「真實版的鋼鐵人」。（圖：義大利技術研究院／IIT）

    全球首款噴射動力人形機器人iRonCub3，是在iCub3人形機器人的基礎上改造而成。其雙臂與背部共加裝了四具噴射引擎，賦予其強大的飛行能力，因此被譽為「真實版的鋼鐵人」。（圖：義大利技術研究院／IIT）

    2025/06/25 09:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科幻電影中「鋼鐵人」自由飛行的場景，如今在現實世界上演。根據科技新聞網站《SciTechDaily》報導，義大利技術研究院（IIT）的科學家們，成功打造並完成了全球首款噴射動力人形機器人「iRonCub3」的首次飛行測試，標誌著機器人學在結合人形操控與空中機動性方面，邁出了革命性的一步。

    讓一個像人一樣、四肢可動的物體穩定飛行，其難度遠非對稱的空拍機可比。研究團隊領導人普奇（Daniele Pucci）解釋，最大的挑戰在於iRonCub3的人形結構極不穩定，移動的四肢會不斷改變重心，並嚴重干擾噴射引擎周圍的氣流。這項重大突破的詳細成果，已發表在頂尖期刊《自然通訊工程》（Nature Communications Engineering）。

    研究團隊耗時兩年，透過在米蘭理工大學進行大量風洞實驗，並與史丹佛大學合作開發深度學習演算法，才終於建立能即時估算空氣動力學的AI模型，成功馴服這頭「鋼鐵猛獸」。iRonCub3基於iCub3人形機器人改造，在其背部與雙臂共加裝四具噴射引擎，能提供超過1000牛頓的強大推力。

    為了承受引擎高達攝氏800度的排氣高溫與音速級氣流，機器人的脊椎被更換為鈦合金，並覆蓋了特製的耐熱保護層。在近期的測試中，重達70公斤的iRonCub3成功從地面垂直升空約50公分，並在空中保持穩定。普奇形容，測試這款機器人「既迷人又危危險，沒有任何即興發揮的空間」。

    這次成功飛行為團隊注入了強心針，他們將與熱那亞機場合作，在專用場地進行更進階的飛行實驗。研究團隊設想，未來像iRonCub3這樣兼具地面行走、靈巧操控與空中飛行能力的機器人，將能在災難現場的搜救、基礎設施的巡檢，以及人類難以進入的危險環境中，發揮無可取代的關鍵作用。

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