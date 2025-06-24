為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    雷根研究所民調：7成美國民眾支持軍事協防台灣

    美國國旗與台灣國旗。（路透）

    美國國旗與台灣國旗。（路透）

    2025/06/24 18:06

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「雷根總統基金會暨研究所（Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）」22日公佈最新民調，若中國入侵或封鎖台灣，70%的受訪者支持美軍協防台灣，若說明協防理由，支持度更增加到78%。

    根據這份民調，80%的美國人對中國對美國構成的整體威脅感到擔憂；針對台海問題，75%的受訪者說，若台海發生戰爭，會攸關美國安全與繁榮。民調呈現出美國民眾對美軍協防台灣的高支持度。若中國入侵或者封鎖台灣，整體而言有70%受訪者會支持美國採取軍事行動捍衛台灣，民主黨、共和黨人對此支持度各為75%、70%；當調查提出協防理由，不分黨派的整體支持度更增加到78%，而民主黨、共和黨人支持度各提高6和10個百分點，達到81%、80%。

    民調顯示，讓受訪者更可能支持美軍協防台灣的理由中，最具說服力的是台灣是全球最大半導體生產者之一，佔71%；其次為協防台灣攸關防衛日本、南韓和菲律賓等其他盟邦，比率佔70%；也有70%的受訪者認為，若不協防台灣，會對中國和其他對手發出訊息，即美國不願意為友邦挺身而出。

    報告指出，這些理由展現出，民眾企盼透過實力和美國在印太強而有力的領導地位，達成和平；美國民眾希望與台灣、烏克蘭、以色列等民主國家站在一起，對抗中國、俄羅斯、伊朗等專制對手，支持海外的自由。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播