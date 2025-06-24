雷根研究所民調：7成美國民眾支持軍事協防台灣

美國國旗與台灣國旗。（路透）

2025/06/24 18:06

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「雷根總統基金會暨研究所（Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）」22日公佈最新民調，若中國入侵或封鎖台灣，70%的受訪者支持美軍協防台灣，若說明協防理由，支持度更增加到78%。

根據這份民調，80%的美國人對中國對美國構成的整體威脅感到擔憂；針對台海問題，75%的受訪者說，若台海發生戰爭，會攸關美國安全與繁榮。民調呈現出美國民眾對美軍協防台灣的高支持度。若中國入侵或者封鎖台灣，整體而言有70%受訪者會支持美國採取軍事行動捍衛台灣，民主黨、共和黨人對此支持度各為75%、70%；當調查提出協防理由，不分黨派的整體支持度更增加到78%，而民主黨、共和黨人支持度各提高6和10個百分點，達到81%、80%。

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民調顯示，讓受訪者更可能支持美軍協防台灣的理由中，最具說服力的是台灣是全球最大半導體生產者之一，佔71%；其次為協防台灣攸關防衛日本、南韓和菲律賓等其他盟邦，比率佔70%；也有70%的受訪者認為，若不協防台灣，會對中國和其他對手發出訊息，即美國不願意為友邦挺身而出。

報告指出，這些理由展現出，民眾企盼透過實力和美國在印太強而有力的領導地位，達成和平；美國民眾希望與台灣、烏克蘭、以色列等民主國家站在一起，對抗中國、俄羅斯、伊朗等專制對手，支持海外的自由。

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