館長稱中國沒禁翻牆 解放軍「官方宣導片」狠打臉

解放軍鄭州聯勤保障中心，去年3月發布宣導用短影片，講述解放軍人如何透過各種方式「違法翻牆」。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/10 22:45

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今天搭機赴中國前受訪稱，「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，其實中國政府為監控人民言論，不只在網路世界築起高牆，還制定嚴格處罰「翻牆」的法律，除共產黨高層人士，有大量冒險翻牆的中國網友因此受害。

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據悉，隸屬中共中央軍委的解放軍鄭州聯勤保障中心，曾在去年3月發布一段宣導用短影片，內容講述解放軍「范強」（諧音︰翻牆）為玩手機遊戲國際版、瀏覽中國以外的社群媒體，如何透過各種方式「違法翻牆」，像是下載小火箭（Shadowrocket）、水滴（PharosPro）等能突破網路地理封鎖的免費VPN，或是花錢購買VPN服務。

影片最後還強調，根據中國國務院《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》的第6條規定，「任何單位和個人」不得自行建立或擅自使用其他信道進行國際聯網，違反上述規定的，由公安機關責令停止聯網、給予警告，並可處人民幣15000元（約新台幣6352元）以下罰款，「有違法所得的，沒收違法所得。」

此外，根據中共軍委紀委監委案件審理局 《關於軍隊人員「翻墻」登錄境外網站涉嫌違紀問題處理政策把握》，內文也明確記載，若註冊或使用「推特」（現社群平台X）、「臉書」、「油管」（YouTube）等網絡社交軟件，違者會給予黨內警告或嚴重警告處分；登錄境外網站查閱資料者，則給予黨內警告處分。

宣導影片強調，中國人民「違法翻牆」會面臨什麼樣的下場。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

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