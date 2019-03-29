超嚴格！中國手機裝翻牆APP即受罰 公安還會「盜帳號」

2019-03-29 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出中國公安對「翻牆」的取締日漸嚴格，中國許多透過手機網路代理伺服器（VPN）瀏覽國外網站的網友，只要被公安查到手機內裝有「翻牆」程式，皆會遭到行政處罰。

綜合外媒報導，中國「翻牆」人數已超過數千萬人，美國推特（Twitter）於2016年7月透露，該網站在中國境內擁有約千萬名活躍用戶。美國科技媒體TechCrunch估計，至今中國境內擁有3500萬以上活躍用戶。

中國重慶黃姓網友於2個月前因瀏覽國外網站受罰，週三（27）又傳出四川蓬溪的龐姓網友遭公安於手機上查出「無界一點通」翻牆APP，受公安行政警告處罰。根據該行政處罰決定書，龐姓網友於25日遭公安查出手機裝有非法「翻牆」APP並對瀏覽國外網站認罪，根據中國法規，給予警告。

根據中國法規，違法者將給予警告或處人民幣1萬5千人民幣（折合台幣約6萬9千元）以下的罰款。自去年10月以來，中國網路警察將言論審查的範圍延伸至國外，在國外社群網站上發言的民眾，將會被警察「盜帳號」刪除推文或強制民眾刪除批評政府的言論。

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