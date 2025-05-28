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    紐澳掀「正面撞擊」挑戰熱潮 19歲男頭部重創成玩掉性命首例

    紐奧社群近期掀起「正面撞擊挑戰」（Run it Straight Challenge），還有團體舉辦比賽、創建粉專，吸引數萬人追蹤。（圖翻攝自IG_@runitstraight24）

    紐奧社群近期掀起「正面撞擊挑戰」（Run it Straight Challenge），還有團體舉辦比賽、創建粉專，吸引數萬人追蹤。（圖翻攝自IG_@runitstraight24）

    2025/05/28 00:38

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲、紐西蘭網路社群最近掀起「正面撞擊挑戰」（Run it Straight Challenge），2名挑戰者需迎面衝撞對手，仍能保持站立的人獲勝。不過，這種挑戰充滿危險性，已發生多起受傷事件，前兩天更出現首名傷重身亡的挑戰者 ，引發熱議。

    綜合外媒報導，由橄欖球運動衍生出的「正面撞擊挑戰」，一直是紐澳人們隨興在玩的遊戲，但最近網路上突然流行起來，還得到部分職業橄欖球員認可，甚至還有一些團體提供數千美元當獎金辦起挑戰賽，吸引民眾參加。

    不過，參與挑戰的民眾大多不穿任何護具就上陣，受傷機率相當高，因此也有不少批評聲音。而5月25日出現第一個不幸身亡的挑戰者，來自紐西蘭北島北帕莫斯頓市（Palmerston North）的19歲青年薩特思韋特（Ryan Satterthwaite）跟朋友玩「正面撞擊挑戰」時被撲倒，頭部重擊，緊急送醫後仍不幸於26日宣告不治。

    當地警官格蘭瑟姆（Ross Grantham）說，這起事件是意外，不會被視為刑案，不過，這起案例也凸顯這種挑戰的危險性，他呼籲所有考慮參與這項挑戰的民眾，都應該考量安全性和受傷風險，最好能穿戴防護裝備。

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