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    看不下去！德總理重話批以色列：空襲加薩令人難以理解

    德國總理梅爾茨在芬蘭的一場記者會上重話批評以色列。（法新社）

    德國總理梅爾茨在芬蘭的一場記者會上重話批評以色列。（法新社）

    2025/05/27 21:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今（27日）對以色列發表了至今用詞最強烈的批評，他稱與哈瑪斯的戰爭，不再是以軍對加薩走廊發動空襲的正當理由，而且整件事「令人難以理解」。

    《路透》報導，梅爾茨在芬蘭城市土庫（Turku）的一場記者會上說：「以色列人對加薩的大規模軍事打擊對我來說不再有任何邏輯可言。他們要如何達成對抗恐怖主義這個目標......在這件事情上，我抱持著非常非常批判的觀點。」

    梅爾茨補充說：「我也不是第一個說這種話的人......，但在我看來，是時候我必須公開說出，目前正在發生的事不再是可以理解的。」

    梅爾茨這番言論格外引人注目，因為他今年2月份贏得國會大選後，曾表示他已邀請以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪問德國。儘管納坦雅胡已被國際刑事法院（ICC）通緝，不過梅爾茨強調，他會「想辦法」讓納坦雅胡訪問德國而且不被逮捕。

    以色列駐柏林大使普羅索（Ron Prosor）針對梅爾茨的發言給出了回應，他對德國電視二台（ZDF）說：「當梅爾茨提出對以色列的批評時，我們會仔細傾聽，因為他是朋友。」

    梅爾茨的評論是在德國民間反對以色列行動的情緒高漲之際發表的。德國民調機構Civey本週發表在《每日鏡報》（Tagesspiegel）上的數據顯示，有51%的德國民眾反對向以色列出口軍火。

    貝塔斯曼基金會（Bertelsmann Foundation）5月份的調查報告也指出，雖然60%的以色列民眾對德國抱持正面或非常正面的看法，但在德國，對以色列有正面觀感的民眾只有36%，反感以色列的受訪者占比則佔38%。

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