美眾院提新生兒設「川普帳戶」 送1000美元助買股生財

美眾議院通過新生兒設立「川普帳戶」，為每個帳戶撥款1000美元，用於投資美國股市。（路透檔案照）

2025/05/26 22:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國共和黨主導的聯邦眾議院5月22日通過名為「大而美」的稅改法案，已送交聯邦參議院審理，其中一項試辦方案，將自動為2024年12月31日至2029年1月1日出生的新生兒設立「川普帳戶」，並為每個帳戶撥款1000美元（約新台幣3萬元），用於投資美國股市，讓所有新生兒一出生就是投資人，所需經費預估超過173億美元（新台幣5179億元）。

最初該帳戶被稱作「MAGA帳戶」，意指「成長和進步的貨幣帳戶」，顯然是為了向美國總統川普的競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）致敬，但在最後一刻的修正案表決中，共和黨議員決定改名為「川普帳戶」。

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根據法案規定，家長可以選擇在自己開戶的銀行為8歲以下的孩子設立川普帳戶，但只有新生兒才能獲得政府1000美元撥款，若家長未為新生兒開立川普帳戶，政府將主動建立帳戶，並通知家長。

第三方每年最多可在該帳戶存入5000美元（約新台幣15萬元），投入的資金都免稅，但這筆錢必須投資於美國股市。新生兒必須年滿18歲後可以動用這個帳戶，但25歲以前只能動用帳戶一半的錢，31歲以後可以隨意動用這個帳戶的資金。

在開始動用這個帳戶時，只要是用於支付大學學費、創辦小型企業或購買第一棟房子的頭期款等少數已批准的用途，這個帳戶的投資報酬將以長期資本利得課稅；若是用於其他用途，將以收入之名課稅，不當使用這個帳戶將被處以10%罰款。

但理財顧問指出，除了政府撥款1000美元之外，川普帳戶提供便利性遠不如其他免稅儲蓄帳戶，包括家長為小孩存入大學學費的「529帳戶」，以及用於退休的「Roth IRA帳戶」，後兩者都允許投資人完全免稅地提取他們的資金。

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