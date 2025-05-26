有網路後沉迷A片？ 亞馬遜部落提告《紐時》抹黑 求償近54億

位於亞馬遜雨林深處的馬魯博部落提告《紐時》。亞馬遜部落示意圖，與本文無關。（法新社）

2025/05/26 21:52

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國富豪馬斯克旗下太空探索科技公司開發的衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），讓全球一些偏遠地區可以使用到高效率的網路，巴西亞馬遜雨林深處一個自給自足的原住民部落馬魯博（Marubo）也受惠。美媒《紐約時報》去年報導稱馬魯博部落因為有了網路開始四分五裂，年輕人整天沉迷社群和色情影片。馬魯博部落近日提告《紐時》誹謗，求償1.8億美元（約新台幣54億元）。

綜合外媒報導，人口約2000人的亞馬遜雨林原始部落馬魯博，前年底接上星鏈網路，終於能和外界順利在網際網絡空間接觸。《紐時》巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）好奇數百年來與世隔絕的部落突然接觸網路，會對當地生活造成什麼樣的影響，於去年4月親自深入叢林拜訪該部落，並於2024年6月2日發布報導，指稱馬魯博居民有了網路後開始四分五裂，許多年輕人開始沉迷社群和A片，變得懶惰不願學習傳統生活技能，甚至有些人出現「有攻擊性的性行為」，讓部落耆老相當擔心。

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該篇報導曝光後，全球上百家媒體相繼轉發，「馬魯博人有了網路上對A片成癮」等關鍵詞條掀外界熱議。同年6月9日，馬魯博部落領袖以諾（Enoque Marub）透過IG指控《紐時》的報導嚴重扭曲事實，內容過度「放大解讀」現代網路對原始部落的負面危害，導致遭到扭曲、對部落名聲具破壞性和誤導性的不實資訊傳播出去。

尼卡斯事後再度前往當地採訪，並在2024年6月11日發布後續追蹤報導，並在其個人X平台發文強調，他最初的報導完全沒有提到「年輕人沉迷A片」之類的內容，僅描述長輩們擔憂科技對傳統文化造成衝擊，且他到部落採訪2次，當地族人也都諒解，呼籲大眾停止不實謠言。

不過馬魯博部落本月22日正式向洛杉磯法院提告《紐時》誹謗抹黑，求償1.8億美元。曝光的訴訟文件指出，尼卡斯的報導將馬魯博塑造成一個無法進行基本網路接觸的群體，「這類描述遠遠超出文化評論的範疇，它們直接攻擊到整個部落居民的性格、道德和社會地位，暗示他們缺乏在現代世界中生存的紀律或價值觀。」

該訴訟還將TMZ和雅虎列為被告，並稱其報導「嘲笑部落的年輕人」並「扭曲部落的傳統」。

對此，《紐時》表示，相關報導只是針對新技術對一個擁有悠久歷史的部落產生之益處與壞處進行深入探討，並未提及該部落的任何成員沉迷於色情，「我們打算積極應對這起訴訟」。

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