悲哀！山西老婦大馬路中央跌倒無人理 勉強跪爬躲車鼻酸畫面曝

中國山西省一名年邁老婦在路中央跌倒，卻沒有任何一個人上前幫助，無力自行爬起的老婦只能在大馬路中央跪爬躲避來往的車輛。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/26 20:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省一名年邁老婦在路中央跌倒，卻沒有任何一個人上前幫助的影片，今天（26日）在網上掀起熱議，不少中國網友感慨，這都是因為中國「碰瓷」（北京方言，意指故意製造例如假車禍等事件，藉此向他人索取高額賠償或勒索財物）狀況氾濫，為免惹禍上身，才沒有人願意伸援，而這也造成當今中國社會道德觀越來越落後。

旅義華僑作家李穎今天在X平台分享一段事發於山西省長治市的影片，昨天（25日）一名年邁老婦過斑馬線時不慎跌倒，可無力自行爬起，就這樣獨自一人在大馬路中央跪爬躲避來往的車輛，路過的人車都沒有停下伸援，只是冷眼旁觀，畫面令人鼻酸。

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李穎表示，直到當地交警趕到現場，才有人上前攙扶這位老人家。據悉，事發路段是市中心，距離長治市政府僅約1公里。這段影片曝光後引發網友熱議，「唉！中國社會沉淪，連扶個老人都不願意」、「看到她這樣在地上爬，路人當看戲，真的讓人很想哭」、「這國家底層邏輯非常有問題」、「如果是我看見，一定會前去幫忙，即便被碰瓷我也認了」、「這畫面真令人感到悲哀」。

也有一些中網友翻牆留言慨歎，因為中國碰瓷狀況頻傳，人人為了自保都不願意幫忙他人，漸漸的中國人心中都會產生「不是我撞的為什麼要扶？」這種心態。還有人PO出在中國看見老人摔倒，一般人內心考慮是否幫忙的「思緒圖」嘲諷，如果幫了，後續可能遭老人敲詐，就算有錄像自保，老人也可能耍賴，報警也可能遇到「和稀泥」（北平方言，多指不分青紅皂白地替人調解或處理紛爭）的公安，與其衍生這麼多可能的麻煩，不如一開始就不幫。

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