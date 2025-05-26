放抽屜快半年！美國夫婦翻出被遺忘的彩券 一掃竟中百萬美元

美國一對夫妻清理廚房抽屜時，意外翻出百萬大獎彩券。（擷取自YT）

2025/05/26 19:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「抽屜裡藏黃金！」美國紐澤西州一對夫妻近日打掃廚房時，隨手翻出三張跨年夜購買、早就忘得一乾二淨的樂透彩券，結果其中一張竟中100萬美元（約新台幣2989萬元）大獎，讓他們驚呼像做夢一樣，直呼「本來以為只中1000元！」

據《紐約郵報》報導，這對住在默瑟郡（Mercer County）的夫妻，日前在家清理平常堆滿雜物的抽屜，發現3張去年12月31日在西特倫頓（West Trenton）Speedymart便利商店購買的「超級百萬」（Mega Millions）彩券。兩人坦言早就忘了買過彩券，到了商店當場用掃描機一張張檢查，前2張都「槓龜」，直到掃到最後1張，竟跳出「中獎」訊息。

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兩人當下還以為只是中1000或1萬美元，直到查看明細才發現竟是100萬美元頭獎，驚喜直呼「不敢相信」。所幸紐澤西州規定，得獎人可以在一年的期限內領獎，目前他們已順利完成兌領。對此，夫妻表示將運用這筆錢來幫助孩子清償學貸與債務，「我們不只為了自己，最重要的是讓孩子們能無後顧之憂。」

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