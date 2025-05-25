洩密風波纏身 美國防部長加強看管五角大廈媒體

美防長赫格塞斯23日宣布新增五角大廈媒體管制。（歐新社）

2025/05/25 21:34

〔編譯林家宇／綜合報導〕洩密風波纏身的美國國防部長赫格塞斯，23日宣布加強控管五角大廈媒體活動範圍，以往能夠自由行動的區域將受到限制。對此，「五角大廈記者協會」直指赫格塞斯的作法，是對新聞自由的直接攻擊。

赫格塞斯在社群媒體Ｘ發文指出，「儘管國防部仍致力於公開透明，但也同樣肩負保護機密情報資訊與敏感訊息的責任，這些資訊若未經授權揭露，可能置美國軍事人員的生命於險境」。

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包括赫格塞斯及其高階幕僚辦公室、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在內的高階軍事領導階層辦公室，以及五角大廈廣泛區域，即日起在沒有赫格塞斯核准並由一名幕僚陪同下，媒體記者不得進入。按照赫格塞斯說法，記者將被要求簽署保護機密資訊的表格，配發的新識別證將更清楚標示其媒體身分。

五角大廈記者協會對這項新措施表達疑慮，直指「赫格塞斯部長的備忘錄顯示對新聞自由及美國人民知曉軍方運作權利的直接攻擊」。協會強調，官方核可的記者通行五角大廈非維安、非機密空間的作法行之有年，無論是共和黨或民主黨執政皆是如此，就連九一一恐怖攻擊事件後的風聲鶴唳時期也未曾改變，因而對新限制「感到極度擔憂」。

向來與傳統媒體關係不睦的美國總統川普，在第二任期已對數家媒體採取強硬措施，例如由聯邦傳播委員會（FCC）向美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及國家廣播公司（NBC）發動調查，以及限制美聯社參與白宮活動的權限等。

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