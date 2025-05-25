做賊喊抓賊？中國國安部警告 外國間諜恐冒充學者、遊客和戀人

中國國安部發文呼籲民眾注意在敏感地點拍照的人，可能是境外間諜。示意圖。（彭博檔案照）

2025/05/25 20:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家安全部25日公開警告，中國公民應警惕可能是間諜的外國人士，這種人常具有5種身分，包括不做研究的學者、不觀光的遊客、不做生意的商人、不調查的偵探，以及不走心（意指投入）的戀人等。

香港《南華早報》指出，中國國安部在其社群平台「微信」公眾號發文表示，外國間諜可能在光天化日之下，利用各種身分來進行威脅中國國安的活動，包括打著學術交流、科學研究合作等口號，頻繁出入相關機構或接近相關人士，「對於突然接近、異常熱情的境外背景學者要保持警惕」。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，有些外國間諜可能以參觀旅遊、探視親友等名義入境中國，「要警惕在軍事禁區、敏感地區附近徘徊、拍照的人，特別是身上有專業裝備的」。有些間諜還會以興趣相同、性格相近為由靠近，再假借戀愛名義收買中國留學生，目的是計畫策反活動，呼籲民眾警惕「過分熱切、過分關心」的海外朋友和網友，勿被甜言蜜語迷惑，更勿隨意對交往對象透露私密訊息。

中國國安部還說，有些商人打著投資和合作的名義，與敏感企業或官員培養關係，利用金錢和情感操縱來招募內部人員，並蒐集關鍵領域的情報。還有一些「偵探」偽裝成顧問公司或調查公司，以資訊查核或付費諮詢為藉口，誘騙內部人員對軍事敏感地點進行監視或調查先進技術領域。此外，對陌生人提供的跑腿、攝影或付費諮詢等工作也須保持警惕，尤其是必須拍攝與國防和軍隊相關機密地點照片的工作。

該貼文還補充道，外國間諜亦可能冒充記者、簽證官、非政府組織工作人員等身分，民眾應提高警覺，發現有異狀應立即檢舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法