熱浪+風暴侵襲巴基斯坦 釀14死逾百人受傷

巴基斯坦遭遇熱浪與風暴侵襲，旁遮普省、開伯爾-普赫圖赫瓦省以及首都伊斯蘭馬巴德等地傳出災情。（擷取自X @mariachaudary98）

2025/05/25 20:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦近日接連遭熱浪與「破壞性」風暴侵襲，當地官員指出，這場風暴造成至少14人死亡，逾百人受傷，且災情可能會擴大。

《法新社》報導，巴基斯坦東部的旁遮普省（Punjab）、西北部的開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber-Pakhtunkhwa）以及首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）在當地時間週六下半天遭狂風與雷電席捲，不僅路樹被連根拔起、電線杆倒榻，也釀成至少14死，上百人受傷的慘劇。

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房屋天花板與牆壁崩塌是造成死傷事故的主因，但也有2人是被狂風吹落的太陽能板砸中，另外還有1人因雷擊身亡。

旁遮普省災害管理局發言人海珊（Mazhar Hussain）說，由於最近的氣溫高達攝氏45度，風暴得以在這種過熱環境下生成。

海珊指出，最近這波熱浪中，有3到4天的氣溫升得特別高，「這場風暴特別具有破壞性。風速極快又沙塵彌漫，能見度大幅降低。」

巴基斯坦氣象部預估當地時間週日會有更多風暴侵襲。

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