一拳老人？ 北海道75歲運將打死69歲男駕駛

日本北海道驚傳75歲計程車男司機（中）出拳打死69歲男駕駛的意外。（擷取自@go_ya667/X）

2025/05/25 18:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道街頭近日發生一起命案，75歲計程車司機近江保夫不明原因與69歲男駕駛岡本幹男發生衝突，隨後一拳擊中對方，導致岡本不幸離世。警方後依傷害致死罪將其移送法辦。

綜合日媒報導，這起事件發生在21日下午的北海道札幌市白石區一處人行道上，當時近江保夫與岡本幹男發生口角，近江出手攻擊對方左臉頰，導致岡本當場倒地昏迷，目擊民眾見狀立刻報警。警方到場後將岡本送醫搶救，但他仍於23日上午不治，死因為後腦重擊造成的腦挫傷。

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警方表示，兩名男子互不相識，案發前都在開車，爭吵原因仍在調查中，雙方下車後便爆發肢體衝突。近江在接受調查時坦承動手，稱「我打了他左臉頰一下，他就倒了下去」。目前警方正進一步釐清衝突原因與詳細經過，全案依傷害致死方向偵辦中。

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