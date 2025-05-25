廁所鏡子突然出現驚悚「1行字」 美國聯航班機緊急返航！

美國聯航近日一架從夏威夷檀香山出發、載有349人的班機，飛到一半突然無預警掉頭返航回原機場。示意圖，非當事班機。（路透）

2025/05/25 18:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）近日一架從夏威夷檀香山（Honolulu）出發、載有349人的班機，飛到一半突然無預警掉頭返航回原機場，並讓所有乘客改搭其他航班。事後才得知，原來是該架班機廁所的鏡子才航程中突然出現一段威脅文字，緊急返航進行安全隱患排查。

綜合外媒報導，事發於上週二（20日），根據航班追蹤網站FlightAware資訊，當天晚上9點40分（台灣時間21日下午3點40分）左右從檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）起飛前往洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）的聯航1169航班，在起飛約1個半小時後突然掉頭，於21日凌晨1點35分（台灣時間21日晚間7點35分）返航回原機場。

請繼續往下閱讀...

據悉，聯航1169航班當時機上載有339名乘客和10名機組人員，返航後全機乘客在不知道發生什麼事的情況下被要求下機，並在停機坪等待約莫4個小時，這段期間機場執法人員對每名乘客進行搜身盤查，並有拆彈人員和偵爆犬上機檢查。事後所有人才知道，原來在飛行途中，有人在機上廁所的鏡子發現一行寫著「飛機上有炸彈」的文字，因此緊急返航。當天搭乘該航班的乘客賴特（Christi Wright）受訪時表示，還好大家不是在飛機上知道這件事，不然恐怕會引起恐慌，後果不堪設想。

本月22日，美國聯邦航空總署（FAA）證實該班機是因「安全問題」返航，但未透露後續是否有在機上找到爆裂物或是否有人遭逮捕，僅知目前該案已轉交聯邦調查局（FBI）調查。不過在此事發生前才不過幾小時，夏威夷航空（Hawaiian Airlines）一架原定於上週二從加州聖地牙哥（San Diego）飛往檀香山的航班也接獲通報存在炸彈威脅，隨後有一名嫌疑人被捕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法