歐洲基因變異男子捐精孕育67名嬰兒 10人診斷出罹癌

歐洲1名男子攜帶罕見基因變異，其捐贈的精子孕育的嬰兒，之後被發現罹患癌症。圖為裝有冷凍胚胎和精子的容器。（美聯社檔案照）

2025/05/25 15:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》23日報導，歐洲1名攜帶罕見基因變異的男子捐精多年，已孕育至少67名兒童，但其中10人後來被診斷出罹患癌症，此一案件凸顯對於捐精限制不足的問題。

據報導，歐洲精子銀行在2008年至2015年將該名男子的精子配對給不同女性，最後在8國、46個家庭誕下至少67名兒童。

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然而，其中2個家庭後來各自聯繫生育診所，表示孩子罹患癌症。歐洲精子銀行隨後也證實，該捐精者的部分精子含有名為「TP53」的基因變異，這種罕見變異在2008年捐贈時還不知道與癌症有關，使用標準篩檢技術無法檢測到，而捐精者本身身體狀況良好。

歐洲各地的遺傳學和兒科醫學單位進一步追查發現，這67名使用該名男子精子孕育的孩子中，有23人遺傳該變異基因，當中有10人罹患白血病或非何杰金氏淋巴瘤等癌症。

歐洲精子銀行規定，同一人的精子最多只能用於75個家庭，這次的事件引起是否限制過於寬鬆的質疑。

在近期於義大利米蘭舉行的歐洲人類遺傳學年會上公布此一案例的法國盧恩大學附屬醫院生物學家卡斯珀（Edwige Kasper）表示，歐洲精子銀行不願透露該名捐精者孕育的嬰兒總數，質疑67名可能不是全部。他呼籲，歐洲必須對單一捐精者的生育人數或家庭數量設下更嚴格的限制。

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