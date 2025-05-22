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    We TAIWAN超Q彈角色 獲世博隱藏吉祥物「小脈」作者青睞

    文化部攜手文化總會為「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動設計的主視覺吉祥物「「a-We」。（記者林翠儀攝）

    文化部攜手文化總會為「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動設計的主視覺吉祥物「「a-We」。（記者林翠儀攝）

    2025/05/22 17:18

    〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕文化部預定8月2日至20日在大阪舉辦「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動，配合這次活動聯手文化總會推出主視覺吉祥物「a-We」，可以變形、增長的泡泡狀超Q彈角色，與大阪世博官方的隱藏版吉祥物「小脈」（正式名稱「ID」）有異曲同工之妙，不料「a-We」竟然也吸引了小脈原創者引地耕太的目光，他在社交平台X發文貼出小脈和a-We同框的插圖，並寫道「和a-We同色的小脈，看起來很開心」。

    文化部延續去年在巴黎舉辦文化奧運的經驗，以駐日台灣文化中心名義， 成功向日本世博協會和大阪府、大阪市申請到大阪世博的後援認證，預定8月在大阪盛大舉辦We TAIWAN 的相關活動，文化部次長王時思率文總秘書長李厚慶等人21日在東京舉辦記者會，正式在日本展開宣傳活動。

    配合這次活動，文化部推出主視覺吉祥物「a-We」相當吸睛，王時思介紹a-We是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，像水滴一樣，會彈跳、變形，也像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，a-We誕生的時間就和台灣的誕生一樣，相當久遠。

    大阪世博主視覺吉祥物「脈脈」象徵細胞、生命，a-We的設計理念也緊扣了這個概念，有趣的是，a-We的造型和用色也和大阪世博另一個隱藏版官方吉祥物「小脈」非常接近。

    小脈是由世博的創意總監引地耕太在3年前設計而成，主要是為了用來統一世博會場的設計感，當時「脈脈」還沒被選為主視覺吉祥物，小脈的原本名稱為「ID」（identity），公開後網友暱稱為小脈，在網路上爆紅。

    文化部次長王時思（左2）率文總秘書長李厚慶（左）、We TAIWAN 創意總監林昆穎（右2）和駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右），今天在東京舉辦記者會，宣傳預定8月2日將於大阪開幕的「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動。（記者林翠儀攝）

    文化部次長王時思（左2）率文總秘書長李厚慶（左）、We TAIWAN 創意總監林昆穎（右2）和駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右），今天在東京舉辦記者會，宣傳預定8月2日將於大阪開幕的「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動。（記者林翠儀攝）

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