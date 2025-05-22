菲律賓期中大選後震撼彈！總統小馬可仕下令內閣總辭

菲律賓總統小馬可仕。（美聯社）

2025/05/22 16:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓期中選舉日前落幕，由於選情不如預期，總統小馬可仕昨日下令內閣官員總辭，重新調整人事安排以回應民意，並強調「人民已透過選舉發聲，我們聽到了，也會付諸行動」。

菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）21日晚間透過聲明宣布內閣官員總辭，小馬可仕在聲明開頭指出，「是時候依照人民期望整頓政府」，表示選舉結果反映民眾對政府表現的不滿，內閣總辭是為了給予改革空間、提升施政效率，「這不是個人的問題，而是績效、統一與迫切性的問題。」他也警告官員：「安逸的時代已經結束。」

請繼續往下閱讀...

小馬可仕強調，這項決策象徵政府將從初期階段邁向更成熟、以成果為導向的治理模式。即便多數官員盡心盡力，但在國家需求劇變下，政府必須展現更強執行力與效率。他也重申，政務過渡期間將維持穩定，並以穩定、連續、任人唯才為原則，重組新內閣團隊。

據《美聯社》報導，此次期中選舉改選參議院24席中的12席、逾300名眾議員，及各級地方首長與議員，總計超過1.82萬人。馬可仕陣營僅拿下參議院5席，低於原先預期的9席，顯示選情滑落、民意反彈。

副總統薩拉（Sara Duterte）所屬陣營則取得5席，其父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）即使目前人在荷蘭海牙面臨國際刑事調查，也仍高票當選其家鄉市長。另外2席則由自由民主黨取得，該黨與已故前總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）淵源深厚，更與馬可仕家族素有世仇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法