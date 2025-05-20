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    中國女大學想請生理假遭要求「脫褲證明」 網呼：太離譜

    中國北京工業大學耿丹學院一名女學生近期因為月經感到身體不適，前往學校醫務室想請病假，卻被要求須「脫褲子」來證明才可以請假，消息曝光引網友撻伐。（圖擷自「@dizhuting」X）

    中國北京工業大學耿丹學院一名女學生近期因為月經感到身體不適，前往學校醫務室想請病假，卻被要求須「脫褲子」來證明才可以請假，消息曝光引網友撻伐。（圖擷自「@dizhuting」X）

    2025/05/20 14:19

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京工業大學耿丹學院一名女學生近期因為月經感到身體不適，前往學校醫務室想請病假，卻被要求須「脫褲子」來證明才可以請假，消息曝光引網友撻伐，有人直呼「太震撼了，這大學是人類在管理嗎？」、「這也太離譜了吧，尊重學生隱私」。

    綜合中媒報導，一名就讀中國北京工業大學耿丹學院女學生15日發布一段影片，內容提及原PO由於生理期感到身體不適，轉而前往醫務室表明想請病假，孰料對方竟要求須「脫褲子以證明其身體狀況」，荒謬的政策引發中國網友熱烈討論。

    校方工作人員16日回應，這項規定並非最近實施，由於過往曾有部分學生謊稱生理期請假，甚至有人1個月請假4至5次，學校為防止虛假請假而制定此項措施。

    不過，對於校方說法許多中國網友仍認為不合理，直指侵犯學生隱私和基本信任與尊重。有網友說「這也太離譜了吧，尊重學生隱私」、「XX，這是誰想出來的魔法，直接把衛生棉摔它臉上」、「這和腹瀉要求在現場拉出來有什麼區別」，還有網友說「在生病的情況下，1個月開4、5次也是有可能的，我慢性疲勞那段時間，大姨媽連續來了50天」、「有些人的月經週期是20天，這種就是1個月來2次，有些是3個月來1次」。

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