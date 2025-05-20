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    拒割地！澤倫斯基曝俄烏啟動協商 克宮狠回「沒時限、沒共識」

    烏克蘭總統澤倫斯基19日稱，基輔及合作夥伴考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、英國和歐盟國家舉行高層會談，推動結束俄烏戰爭。（美聯社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基19日稱，基輔及合作夥伴考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、英國和歐盟國家舉行高層會談，推動結束俄烏戰爭。（美聯社資料照）

    2025/05/20 12:59

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕二度與美國總統川普（Donald Trump）通話後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日稱，基輔及合作夥伴考慮安排烏克蘭、俄羅斯、美國、英國和歐盟國家舉行高層會談，推動結束俄烏戰爭；克里姆林宮20日則表示，俄羅斯與烏克蘭制定和平暨停火備忘錄一致文本的程序相當複雜，因此「無法訂出最後期限」。

    綜合媒體報導，澤倫斯基19日告訴記者，「我們正考慮召開包含各方的高層會議」，地點可能選在土耳其、梵蒂岡或瑞士。他並指出，不了解俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早與川普通話討論的和平備忘錄細節，但願意審視俄方提案。

    然而，澤倫斯基排除了自烏克蘭東部、南部撤軍的可能性，斷然拒絕俄國所提出的結束戰爭條件，即完全放棄頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）及札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。

    數小時後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向俄媒表示，俄羅斯與烏克蘭制定和平暨停火備忘錄一致文本的程序將非常複雜，因此無法訂定期限。

    培斯科夫20日上午說，「沒有最後期限，也無法訂出最後期限。……草案將由俄羅斯和烏克蘭雙方制定，再交換這些草案文件，然後透過複雜聯繫來制定單一文本。」

    川普19日與普廷通話後表示，俄羅斯和烏克蘭將立即展開停火協商。普廷也稱，俄羅斯「準備與烏方就未來可能和平協議的備忘錄合作」。

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