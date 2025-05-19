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    北海道蒙古烤肉餐廳驚傳爆炸 玻璃炸飛釀4名員工受傷

    北海道札幌市「成吉思汗大黑屋」蒙古烤肉店今日發生爆炸意外，造成4名員工受傷。（擷取自@daikokuya.sapporo/IG）

    北海道札幌市「成吉思汗大黑屋」蒙古烤肉店今日發生爆炸意外，造成4名員工受傷。（擷取自@daikokuya.sapporo/IG）

    2025/05/19 16:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市鬧區今（19）日下午驚傳餐廳爆炸意外，玻璃碎片從2樓散落至人行道，共造成4名員工受傷，目前警方仍在調查事發原因。

    綜合日媒報導，當地時間1時30分左右，事發地點為札幌市中央區薄野車站附近大樓2樓的「成吉思汗大黑屋」蒙古烤肉店。當時爆炸威力猛烈，不僅窗戶玻璃全數破裂，碎片還濺落至街頭。一名在店外的20多歲男性員工遭飛濺玻璃割傷，頭部流血被緊急送醫，另有3名女員工在店內也受傷。

    餐廳表示，當時正值準備營業時段，尚未有顧客入內。根據初步研判，爆炸可能與座位區的炭火坑有關，具體起火原因仍待調查。一名在餐廳樓下的商店員工透露，他當時突然聽到「轟」一聲巨響，接著就看見木屑從天花板掉落，嚇得趕緊逃出建物。

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