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    抗俄防線守住了？羅馬尼亞中間派贏得總統大選 右翼疑歐派承認敗選

    羅馬尼亞總統候選人達恩（Nicusor Dan，中）18日在出口民調顯示其領先對手後，向支持者致意並慶祝。（法新社）

    羅馬尼亞總統候選人達恩（Nicusor Dan，中）18日在出口民調顯示其領先對手後，向支持者致意並慶祝。（法新社）

    2025/05/19 11:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕羅馬尼亞18日舉行總統大選，現任布加勒斯特市長、親歐盟中間派候選人達恩（Nicusor Dan），擊敗了右翼疑歐派對手西米昂（George Simion）。分析稱此為該國自1989年共產黨垮台以來最關鍵選舉。

    《華盛頓郵報》報導，達恩19日凌晨對支持者說：「你們所做的非同凡響，你們對抗了仇恨浪潮。」他隨後向西米昂喊話，呼籲團結。羅馬尼亞中央選舉局報告，已開97%選票中，達恩領先逾7個百分點，差距無法逆轉。西米昂承認敗選，稱「我們孤軍奮戰」。

    西米昂是國會議員，立場被比擬為美國「MAGA」運動，曾主張對摩爾多瓦及烏克蘭部分領土的主權，並暗示羅國應停援烏克蘭。達恩對此回應，西米昂言論「正中俄羅斯下懷」。歐洲領袖擔憂，西米昂若勝選，羅國恐與匈牙利、斯洛伐克等國結盟，削弱歐盟抗俄立場。羅馬尼亞是北約重要空軍基地及美國飛彈防禦系統關鍵環節。

    多位歐洲領袖已向達恩致賀。烏克蘭總統澤倫斯基期待深化戰略夥伴關係。歐盟執委會主席馮德萊恩稱選民選擇了「強大歐洲中開放、繁榮的羅馬尼亞」。摩爾多瓦總統桑杜也表示兩國將並肩為歐洲化未來努力。布加勒斯特市中心則有支持者高呼：「俄羅斯，別忘了：羅馬尼亞不屬於你！」

    達恩坦言，西米昂以「極右翼綱領」參選，「但許多選民的憤怒是真實存在的。」西米昂陣營副主席盧利亞（Marius Lulea）則認為，其獲得的支持顯示「沉默的羅馬尼亞需要希望，並要求被傾聽。」此次選舉投票率高達約65%，顯示選民高度關注。羅國外交部曾警告TikTok等平台假新聞干擾。

    18日的選舉實為重新選舉，此前憲法法院因競選財務違規及當局指稱受俄煽動的非法社群宣傳，宣告去年11月選舉結果無效。當時得票最高的極端民族主義者喬治斯庫（Calin Georgescu），因過往親俄立場及疫情期間反疫苗言論受矚目，已被禁止參選。美國副總統范斯曾批評取消選舉的決定。

    羅馬尼亞總統候選人西米昂（George Simion），其極右翼綱領雖吸引部分選民，但最終未能勝選。（美聯社）

    羅馬尼亞總統候選人西米昂（George Simion），其極右翼綱領雖吸引部分選民，但最終未能勝選。（美聯社）

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