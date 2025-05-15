TikTok挑戰又出事！鼓勵未成年學童「導電材料插筆電」釀火災

近期TikTok用戶之間掀起「筆記型電腦挑戰」，甚至在未成年學間特別流行，還因此讓美國校園發生數十起與它有關的火災事故。（圖擷取自「Bullhead City School District #15」臉書粉專，本報合成）

2025/05/15 15:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版），上市至今掀起大量風靡未成年用戶、極度危險的「挑戰」（Challenge），導致死傷事故頻繁發生。近日美國一間小學發布公告，有學生在校內蓄意破壞筆電，險釀嚴重火災發生，經調查後發現竟是TikTok挑戰導致。

綜合外媒報導，近期TikTok用戶之間掀起「筆記型電腦挑戰」（Chromebook Challenge），鼓勵用戶將鋁線、鉛筆、迴紋針等導電材料直接插入筆電的USB接口或電源孔中，藉此引發筆電短路後冒煙、燃燒，甚至是起火燃燒。這項挑戰目前在未成年學生間特別流行，還因此讓美國校園發生數十起與它有關的火災事故。

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位在美國亞利桑那州的布爾黑德市中學（Bullhead City Middle School）今年5月發生多起學生在教室內進行這項挑戰，導致筆電冒煙、內部燃燒事件，焦味飄散整個教室，教師緊急疏散學生，並通報消防人員到場排除危害。不僅如此，學方還進行了消防演習，疏散全體人員，待消防局結束調查後，師生們才回到教室。

另外，位於馬里蘭州的喬治王子郡公立學校（Prince George's County Public Schools）也公布，近期已出現10起類似的起火事件，並警告這些行為可能導致校方付出「昂貴的維修費用」；對於這股歪風，馬里蘭州消防局則嚴正警告，「當局已記錄多起導致緊急疏散的事件，家長和師長應共同努力，營造安全的電子設備使用環境。」

中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版），上市至今掀起大量風靡未成年用戶、極度危險的「挑戰」（Challenge），導致死傷事故頻繁發生。（路透資料照）

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