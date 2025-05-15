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    加拿大挖出「海中摩斯拉」！3隻眼還不夠 內部神經清晰可見

    藝術家重建的芬頓蘇拉蟲（Mosura fentoni）樣貌，這種5.06億年前的「海蛾」擁有三隻眼、利爪及布滿鰓的腹部。（圖擷取自皇家安大略博物館專頁）

    藝術家重建的芬頓蘇拉蟲（Mosura fentoni）樣貌，這種5.06億年前的「海蛾」擁有三隻眼、利爪及布滿鰓的腹部。（圖擷取自皇家安大略博物館專頁）

    2025/05/15 08:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現1種5.06億年前、名為芬頓蘇拉蟲（Mosura fentoni）的奇特海洋掠食者。此來自加拿大伯吉斯頁岩（Burgess Shale）的古生物，具3眼、利齒口器及滿佈鰓的腹部，改寫早期海洋生命史。

    據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究由曼尼托巴博物館（Manitoba Museum）和皇家安大略博物館（Royal Ontario Museum, ROM）學者執行，成果發表於《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）。

    芬頓蘇拉蟲約食指大小，3眼、利爪、環齒口器，體側多排葉片助泳，屬放射齒目（radiodont）動物，含寒武紀巨獸奇蝦（Anomalocaris canadensis）。

    其最特別處為16節尾狀體，每節均佈滿鰓，前所未見。此構造與現生昆蟲、潮蟲和鱟等將呼吸結構置於後段相似。研究主持人莫伊修克（Joe Moysiuk）稱此為「趨同演化的絕佳例子」。原因不明，或與棲息偏好需更高效呼吸有關。

    因外型被暱稱「海蛾」（sea-moth），學名參考怪獸「摩斯拉」（Mothra）。雖與真蛾親緣疏遠，但在節肢動物演化樹佔據更深分支。共同作者卡隆（Jean-Bernard Caron）說：「放射齒目最早分化」，提供了解祖先特徵的關鍵。

    部分化石甚至保存內部解剖，含神經、循環、消化系統痕跡。卡隆補充，全球極少化石點能提供此等級軟組織洞見，「細節令人驚嘆」。

    此生物有開放式循環系統，心臟泵血入血腔（lacunae）。莫伊修克指，此保存助解讀其他化石中不明結構，證實此循環系統古老起源。

    多數化石由ROM於1975至2022年間採自加拿大幽鶴（Yoho）及庫特尼（Kootenay）國家公園。莫伊修克說：「博物館館藏是無盡寶庫。」伯吉斯頁岩為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

    圖芬頓蘇拉蟲（Mosura fentoni）的化石標本，來自大理石峽谷地區。頭部在左側，深色立體凸起為取代鰓和循環血腔的礦物質。（圖擷取自皇家安大略博物館專頁）

    圖芬頓蘇拉蟲（Mosura fentoni）的化石標本，來自大理石峽谷地區。頭部在左側，深色立體凸起為取代鰓和循環血腔的礦物質。（圖擷取自皇家安大略博物館專頁）

    芬頓蘇拉蟲（Mosura fentoni）的解剖圖，紫色顯示神經系統、綠色為消化系統、橘色為循環系統的保存細節。（圖擷取自皇家安大略博物館專頁）

    芬頓蘇拉蟲（Mosura fentoni）的解剖圖，紫色顯示神經系統、綠色為消化系統、橘色為循環系統的保存細節。（圖擷取自皇家安大略博物館專頁）

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