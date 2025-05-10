企鵝妹法國直播遭人攻擊！法媒曝她被誤認為中國人 副市長要幫討公道

「企鵝妹」柳允進近日在法國圖盧茲市進行街頭直播時遭黑衣男亂入，罵她是「骯髒的中國女人」還揮拳攻擊。（擷取自企鵝妹Twitch）

2025/05/10 13:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾經徒步環台灣，引起關注的南韓Twitch實況主「企鵝妹」柳允進，近日在法國圖盧茲市進行街頭直播時遭黑衣男亂入，罵她是「骯髒的中國女人」還揮拳攻擊，儘管企鵝妹被攻擊後看似沒有受傷，也拒絕觀眾要她報警的提議，但當地警方已經接獲觀眾通報，圖盧茲市副市長埃斯諾（Emilion Esnault）更直接回應要幫企鵝妹討回公道。

綜合外媒報導，企鵝妹是直播平台Twitch最受歡迎的IRL（現實生活）實況主之一。喜歡環球旅行的她，5月8日在法國圖盧茲市進行直播時，突然遭到一名男子襲擊，該名男子騎摩托車經過時發現了企鵝妹，隨即在附近停下走過來大罵，接著還揮拳朝企鵝妹攻擊之後揚長而去。

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根據法國媒體報導，動手的男子誤將這位南韓主播誤認為中國人，並罵她：「骯髒的中國女人。」

儘管事發後，正在看直播的觀眾建議企鵝妹去報警但她拒絕了，並認為警察不會幫助她。

不過，有觀眾決定直接去向當地警方通報。有人在推特上標記了多個法國警方帳號質問：「難道我們要讓在全世界上萬人面前做出這種白癡暴力行為的人逍遙法外嗎？最好給我找到他。」

圖盧茲市副市長埃斯諾也對此事件發表回應，他發誓會為企鵝妹討回公道。他並表示，將全力支持緝拿在該市侮辱、攻擊企鵝妹的人，他必須像在幫當地其他受到不公平對待的人一樣替企鵝妹伸張正義，遏止這種犯罪卻不用被罰的事情。

企鵝妹被打影片請點此連結（06:18:20處開始）

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