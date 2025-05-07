12人判刑！可穿衣模型被認定「淫穢物」 中國網友罕見留言怒灌

這起「製作販售淫穢物品牟利」案，最大爭議就是其中一個女性模型，採取跪在地上的姿勢，上身和下體都穿有可脫卸式內衣褲，背後有一對翅膀；胸部和關節部位做了色素沉澱，沒有特地製作乳頭，下體簡化成一條線。（圖擷取自微博）

2025/05/07 17:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上海法院最近宣判了一起團夥製售「黃色人物模型（中國稱手辦）」被認定為淫穢物品犯罪案。從模型工廠老闆到員工，共12人被判決涉「製作、販售淫穢物品牟利罪」。相關新聞下方，罕見遭中國網友幾乎一面倒留言批評：「模特兒以後都以衣架代替」、「有些女的出門穿的還沒有手辦多咧。」

綜合中媒報導，這起「製作販售淫穢物品牟利」案，最大爭議就是其中一個女性模型，採取跪在地上的姿勢，上身和下體都穿有可脫卸式內衣褲，背後有一對翅膀；胸部和關節部位做了色素沉澱，沒有特地製作乳頭，下體簡化成一條線。上海寶山區人民法院的認定，除了根據公安機關的鑑定結論，還參考了2名購買模型的未滿18歲證人對於涉案模型的處置方式。法院指出，2名證人購買涉案模型後，因認為有色情內容而羞於展示，「故其詬淫性不言而喻」。

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最後，檢察機關對許男、孟男以及工廠經理、圖面設計工程師、模型製作人員、淘寶店營運等12名被告提起公訴，依照製作、販賣淫穢物品牟利罪，判處緩刑至4年9個月徒刑。

然而，相關新聞發出後，在中國網路引起譁然，在相關判決新聞下方罕見出現大量網友批評留言狠酸：「要是在1983年，以『手辦罪』統統死刑。」、「服飾實體店『可拆卸服飾』的模特兒，必須都以衣架替代，方可免除『淫穢物品』嫌疑！」「其實說到底，就是你不推出分級制度，那就不能怪別人賣這個」、「在國內不能......在國外你隨便」、「那衣服店的塑膠模特兒是不是也是啊」、「我記得芭比娃娃的衣服也能脫掉的吧？」「人家立繪就是這樣，是不是要把作者也抓起來？」、「不要因為未成年人不能接觸某些事物，而全部封殺，連成年人也不能接觸，這樣做其實是不客觀，不科學、不明智的，例如，未成人不能吸香煙，你能全部封殺香煙，連成年人都不能吸香菸嗎？」

根據報導，中國目前相關產業並沒有完整的規範，其中一名被告的辯護律師就表示，模型生產銷售行業作為一個中國近年來大力發展的新興產業，但沒有行業標準，也缺少行政監管，他的當事人此前並不知道此行為會被官方打擊。

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