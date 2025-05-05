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    首頁　>　國際

    以色列總理將召集內閣會議 商討擴大加薩攻勢

    2025/05/05 04:30

    〔中央社〕兩名以色列政府官員透露，總理尼坦雅胡今天將召集安全內閣會議，就對加薩走廊擴大攻勢，以及可能恢復讓援助進入加薩進行商討。

    路透社報導，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）發射一枚飛彈，落在以色列主要國際機場班古里昂機場（Ben Gurion Airport）附近。尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於數小時後在X平台上傳影片指出，他將召集安全內閣會議商討加薩走廊（Gaza Strip）戰爭的「下一階段」。

    內閣閣員是否於會中作出最終批准仍不得而知，但是以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）今天指出，軍方已經開始對數以萬計預備部隊發出徵召令，為擴大加薩軍事行動做準備。

    根據軍方聲明，薩米告訴部隊：「我們正在升高壓力，目的是帶回我們人民（指人質），並且擊敗（巴勒斯坦伊斯蘭主義運動團體）哈瑪斯（Hamas）。」

    獲美國支持的停火協議一度促使戰鬥暫停兩個月。在協議瓦解後，已經控制近1/3個加薩的以色列3月間對援助進行封鎖，因而面臨與日俱增的國際壓力。

    青年運動上述飛彈襲擊事件發生後，尼坦雅胡辦公室今天表示，已將他原定7日至11日訪問亞塞拜然的行程延後。1140505

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