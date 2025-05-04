無恥沒極限！中國企業山寨日本百年品牌「宇治抹茶」 本尊氣炸

近日再度傳出，有中國商家仿冒有擁有百年歷史、日本老字號宇治抹茶品牌「丸久小山園」的旗下產品。（圖擷取自「MBS新聞資訊」YouTube）

2025/05/04 17:23

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國企業經常爆出未獲授權、直接「山寨」各國知名品牌的侵權事件，即便受害商家本尊親自跨海提告，大多會收穫中國法院給予「山寨告贏正版」的不公正判決與強迫賠償，且苦主至今仍在增加中。近日再度傳出，有中國商家仿冒有擁有逾300年歷史、日本老字號宇治抹茶的產品，讓受害商家社長氣得出面抗議。

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綜合日媒報導，位於日本京都府宇治市的宇治抹茶品牌公司「丸久小山園」，自江戶時代元祿年間（西元1688年至1704年）創立，旗下「若竹」、「青嵐」、「五十鈴」等產品銷情不俗，甚受國內外消費者喜愛。然而，丸久小山園從2023年開始，注意到有不少來自中國、未獲得該公司授權許可的非法仿冒品，流入網路商城大肆販售。

丸久小山園的現任社長小山元也表示，「宇治抹茶」是指京都和日本其他4縣種植的茶，由京都企業採用源自日本宇治地區的加工方法進行加工，然後再將這些茶葉放入杵臼中研磨成粉末，製作出口感香醇的抹茶。因此，小山元也得知自家公司辛苦製作的產品，在他們完全不知情的情況下，遭中國商家以相同名稱販售，對此感到憤怒。

小山元也指出，宇治抹茶在中國並非註冊商標，所以該國公司名稱與產品有標示「宇治抹茶」，在中國境內法律並沒有任何問題。真正引起小山元也擔憂的地方，除了該公司冒用丸久小山園旗下的抹茶產品名稱，還使用與丸久小山園形狀相似的容器裝來著中國產的茶葉，若消費者不細查，恐會誤以該公司是販售丸久小山園生產的產品而購買。

小山元也表示，倘若這些非法仿製的中國抹茶，成功混淆消費者的認知，若中國抹茶發生問題，反而會質疑真正的日本宇治抹茶品質，進而損害品牌形象及消費者的信任，「這是我們先人長久以來下來累積的技術，也是他們精心栽培的茶。現在它終於開始受到關注，結果卻被這樣侵犯，讓我感到既憤怒又沮喪，真的非常不甘心。」

另據日媒調查，涉嫌侵權的中國商家名為「宇治抹茶（上海）有限公司」，是一間2007年創立的公司，號稱從日本宇治引進設備和技術。其官網介紹

指出，公司是由幾位曾在日本留學的中國留學生創立，一行人認為「抹茶起源於中國」，決定發起「抹茶回娘家」、「傳承振興抹茶，健康美麗中國人」等行動，還聲稱獲得京都宇治茶藝師支持。

日媒調查，涉嫌侵權的中國商家名為「宇治抹茶（上海）有限公司」，是一間2007年創立的公司，號稱從日本宇治引進設備和技術。（圖擷取自「宇治抹茶（上海）有限公司」官網）

丸久小山園社長將2家抹茶產品進行對比。（圖擷取自「MBS新聞資訊」YouTube）

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