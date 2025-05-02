挖到寶！捷克2名登山客健行途中意外發現寶藏 價值逾千萬

捷克2名登山客日前在茲維奇納山健行時，意外發現一批失落的黃金寶藏，初估價值超過34萬美元（約新台幣1043萬元）。（圖擷自「Muzeum východních Čech v Hradci Králové」臉書粉專）

2025/05/02 16:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哇！捷克兩名登山客日前在茲維奇納山健行時，意外發現一批失落的黃金寶藏，初估價值超過34萬美元（約新台幣1043萬元），震驚當地考古學界。

綜合外媒報導，據波西米亞東部博物館表示，登山客是在2月初發現這些寶物被埋在山坡上，不過近期才對外公布。這批寶藏包括598枚金幣、一批首飾、古董物件，總重約7公斤，其中金幣重達3.7公斤。金幣被整齊分為11列，包裹於黑布內藏於一個錫製容器中，登山客在距離不遠處又發現1個鐵盒，內含金手鐲、金鍊、粉盒、梳子與一個金屬絲錢包等珍貴物品。

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考古學家諾瓦克（Miroslav Novák）指出，「我們需要進一步分析其餘文物，以目前貴金屬價格計算，這批文物可能從約34萬美元起，這批文物的歷史價值無法估量」。

硬幣專家布拉德勒（Vojtěch Brádle）補充，據金幣上的標記，部分金幣可追溯至1808至1915年間的奧匈帝國時期，當時由約瑟夫一世統治。其他金幣來自許多不同地方，包括來自法國、比利時、土耳其、羅馬尼亞、義大利、俄羅斯和塞爾維亞等地，顯示出高度的國際性。

拉德勒提到，部分金幣可能曾於1920至1930年代流通於塞爾維亞，至於這些來自不同國家的金幣如何匯聚至捷克東部，至今仍是一大謎團。

據了解，目前有多種推測寶藏的來歷。部分歷史學者認為可能是1938年納粹佔領捷克後，當地猶太或捷克居民為躲避迫害而將財物埋藏；也有人認為可能是二戰末期德軍撤退時所藏；另有一說認為與1953年共產政權實施貨幣改革，民眾擔心財產遭沒收而秘密藏好財富有關。

博物館館長古魯利希（Petr Grulich）強調，無論寶藏原屬於捷克人、德國人或猶太人，目前仍難以確定來源。此外，這批文物將由博物館妥善保存，並計畫公開展出。

報導指出，儘管目前市場價值主要基於黃金重量，但專家認為這項發現的歷史意義可能遠超其價值。另外，據捷克法律，2名登山客將可獲得約10％的獎金作為回報。

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