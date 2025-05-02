川普提名瓦爾茲轉任聯合國大使 國務卿魯比歐兼任國安顧問

川普宣布提名國家安全顧問瓦爾茲（左）轉任美國駐聯合國大使，國務卿魯比歐將暫時兼任國家安全顧問一職。（美聯社資料照）

2025/05/02 11:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週四宣布其第2任期的首次高層人事重大改組，提名國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）轉任美國駐聯合國大使，國務卿魯比歐（Marco Rubio）將暫時兼任國家安全顧問一職，但仍繼續擔任國務卿。

據《CNN》等外媒報導，這項安排極不尋常，由同一人同時擔任國務卿和國家安全顧問兩個要職，上一位是尼克森時代的季辛吉（Henry Kissinger）。川普表示，魯比歐的國安顧問角色是臨時性的，直到他選定新人選。聯合國大使職位自川普要求原提名人斯特凡尼克（Elise Stefanik）留在國會後一直空缺。瓦爾茲的任命案尚需獲得參議院確認，目前共和黨在參院僅握有微弱多數。

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此次人事調整發生在瓦爾茲近期因意外在通訊軟體群組中洩露敏感軍事討論而引發關注之後。儘管川普當時曾為瓦爾茲辯護，稱其為「小故障」，但外界仍將兩者聯想。副總統范斯（JD Vance）在接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，極力否認這次調動與該事件有關。范斯表示，川普認為瓦爾茲更適合聯合國大使的職位，並反駁媒體將此描述為「開除」，稱這更像是一次「晉升」，強調川普不會將解職官員提名至需參院同意的職位。

然而，有跡象顯示川普在其第2任期初期，於烏克蘭、加薩及伊朗等重大國安議題上，更倚重國務卿魯比歐、中東特使衛科夫（Steve Witkoff）及財政部長貝森特（Scott Bessent）等人。瓦爾茲是首位當選國會議員的綠扁帽成員，被視為國安鷹派，尤其在對俄羅斯等對手的立場上，似乎與川普的態度不盡相同。范斯亦否認此舉反映了團隊內部的路線分歧。

布魯金斯學會（Brookings Institution）專家坦帕斯（Katie Dunn Tenpas）指出，讓同一人擔任多個職位雖「極不尋常」，但在川普政府中並非沒有先例，例如其首任期的預算局長也曾兼管消費者金融保護局。瓦爾茲在社群媒體上表示，對能繼續為川普總統及國家服務深感榮幸。范斯同時也保證，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的職位穩固。

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