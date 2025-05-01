5月大德牧狂吠救全家！女飼主一查驚見毒蟲躲在後院

加拿大5個月大的德牧Velly替主人發現半夜躲在後院的陌生男子。（本報合成，擷取自@vellythewolfdog/IG）

2025/05/01 21:04

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名飼主分享驚魂遭遇，家中僅5個月大的德國牧羊犬「Velly」某晚突然狂吠，原以為只是吵鬧撒嬌，沒想到牠其實發現有陌生男子潛伏在自家後院，經查竟是一名毒蟲。

德國牧羊犬「Velly」的女主人在「instagram」發影片分享，事發當晚屋內一片寧靜，窗簾全拉、燈光昏暗，Velly正在接受日常關籠訓練，卻突然激烈吠叫。最初她以為只是狗狗想要引起關注。

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她獨自外出查看，前院未見異狀，Velly卻依然躁動不安，她決定用牽繩帶Velly出門散步。當走到後院時，Velly立刻對著露台方向狂吠，這才驚見一名男子蜷縮在露台下方。她驚慌大喊，「有人在後院！」立刻奔回屋內通知家人並報警。

警方到場逮捕名男子，查出他是吸毒者，移送法辦。女飼主感謝Velly敏銳的警覺心與忠誠，她驚嘆，「牠才5個月大就救了我們一家人」。影片曝光後，目前已累積130萬次瀏覽，網友們紛紛留言誇獎Velly的聰明勇敢，以及對陌生人的警覺心。

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