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    以色列國安局長不幹了！與總理納坦雅胡吵翻 派系對立加劇

    以色列政局陷入風暴，總理納坦雅胡前陣子與國安局長巴爾發生激烈口角，一度打算解除巴爾職務。（路透資料照）

    以色列政局陷入風暴，總理納坦雅胡前陣子與國安局長巴爾發生激烈口角，一度打算解除巴爾職務。（路透資料照）

    2025/04/29 12:10

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）宣布將於6月離職，日前他與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發生激烈衝突，甚至一度將被納坦雅胡解除職務，而雙方的紛爭也被視為右翼強硬派以及較為自由派系間的理念不合日益加深。

    《BBC》報導，巴爾在國家安全局犧牲成員的紀念活動上宣布將於6月15日離職，他表示，每一位未能阻止哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動襲擊的公務員，都需要向那些被殺害、受傷或被劫持的人負責，並採取後續行動。

    日前傳出納坦雅胡有意解除巴爾的職務，卻因為檢察總長與反對派提出質疑，導致這項命令被擱置。納坦雅胡堅稱，解職是因為巴爾多次決策錯誤，須離職負責；巴爾反駁，解僱是出於政治考量和納坦雅胡個人考量，反控納坦雅胡要求他服從的對象是總理而不是法院。

    這些衝突反映以色列國內右翼強硬派以及較為自由派系間碰撞，雙方之間對立日益加劇，尤其近期支持納坦雅胡的強硬派堅持繼續發動戰爭，聲稱要不惜一切代價消滅哈瑪斯，另一派的人馬則認為要優先拯救被哈瑪斯扣押的以色列人質，這也讓關係愈發緊張，

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