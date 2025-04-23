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    美國紐澤西州野火燃燒 下令關閉高速公路急撤離3千人

    美國紐澤西州海岸地區近日發生嚴重野火，有關當局已下令數千人緊急撤離，並關閉該州最繁忙的高速公路「花園州公園大道」（Garden State Parkway）。（圖擷自「@GSParkway」X）

    美國紐澤西州海岸地區近日發生嚴重野火，有關當局已下令數千人緊急撤離，並關閉該州最繁忙的高速公路「花園州公園大道」（Garden State Parkway）。（圖擷自「@GSParkway」X）

    2025/04/23 12:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州海岸地區近日發生嚴重野火，有關當局已下令約3千人緊急撤離，並關閉該州最繁忙的高速公路「花園州公園大道」（Garden State Parkway），該路段長達17英里（約27公里），目前尚無死傷通報。

    綜合外媒報導，這場名為「瓊斯路野火」（Jones Road Wildfire）火災當地時間22日於海洋郡（Ocean County）巴尼加特鎮附近的格林伍德森林野生動物管理區爆發，截至22日傍晚，火勢已延燒3200英畝（約809371平方公尺），且僅有5％受到控制。

    紐澤西州森林消防局表示，目前已有3000人左右被迫緊急疏散，大火已威脅1300多棟建築物，撤離區域沿著532號、539號、72號及9號高速公路部分路段延伸，當局也為多地設置緊急避難所。

    目前花園州公路雙向封閉，南下車流在第80出口分流，北上車流則在第63出口改道。公開影像可見，濃煙瀰漫覆蓋高速公路，火勢接近路邊。巴尼加特鎮警方指出，為安全起見，紐澤西中央電力公司已切斷沿線供電，據FindEnergy.com數據顯示，海洋郡有超過2.5萬人停電。

    野火產生的濃煙、灰燼飄散至周邊社區，包括湯姆斯河鎮（Toms River）及濱海錫賽德海茨鎮（Seaside Heights），森林消防局已出動消防車、推土機、地面人員及空中支援全力救災。

    據美國乾旱監測機構資訊顯示，海洋郡（Ocean County）南部和全州都處於異常乾旱或乾旱狀態；當地消防局將該地區森林火災風險列為「高」。據悉，當局正調查野火起因，目前尚無人員傷亡報告。

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