韋伯望遠鏡重大發現！ 系外行星K2-18b現疑似「生命分子」

距離地球124光年的系外行星K2-18b樣貌示意圖。（圖擷取自NASA/ESA/CSA）

2025/04/17 11:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡在距離地球124光年外的系外行星K2‑18b大氣中，首次檢測到可能僅由生命產生的二甲基硫醚（DMS）與二甲基二硫（DMDS）化學指紋，提供了迄今最強的外星生命證據。

英國《衛報》報導，此發現並非直接證明外星生物活動，但為回答「我們在宇宙中是否孤單」的核心問題邁出關鍵一步。研究團隊利用凌日光譜（transmission spectroscopy）技術，當K2‑18b經過母恆星前方時，測量穿透大氣層的光譜變化，發現對應DMS與DMDS的特定波長吸收訊號大幅下降，顯示這2種分子可能具備生物起源。

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K2‑18b位於獅子座，其母恆星為質量不到太陽一半、溫度較低的紅矮星，行星質量近地球9倍、體積約地球2.6倍，運行於「適居帶」（habitable zone）內。先前2019年哈伯太空望遠鏡曾疑似發現水蒸氣訊號，後續2023年已釐清為甲烷，但團隊仍認為其特徵符合被深海覆蓋的「海洋世界」假說，並已報告DMS初步跡象。

領銜觀測的劍橋大學天體物理學家馬杜蘇丹（Nikku Madhusudhan）教授形容偵測到的訊號「強烈且清晰」，並表示「如果我們能在宜居行星上偵測到這些分子，這是人類第一次做到，令人難以置信」。他同時強調，團隊對結果「非常謹慎」，必須反覆驗證訊號的真實性與意義，並認為這可能成為決定「宇宙生命普遍性」的轉捩點。

然而，學界亦有保留意見。伯恩大學化學家漢尼（Dr Nora Hänni）提醒，生命僅是「眾多選項之一」，須先排除彗星撞擊、火山噴發或閃電等非生物過程的可能性。開放大學（Open University）行星科學家巴斯托（Dr Jo Barstow）更強調，生命證據的「舉證責任必須非常非常高」，她認為該研究尚未跨越此門檻。

這項成果發表於《天文物理學期刊快報》（The Astrophysical Journal Letters），研究結果達到「三個標準差」（0.3％偶然性）的統計顯著性，但仍低於物理學發現的黃金標準。此外，K2‑18b的真實環境（海洋、氣態或岩漿海洋）仍存爭議，且距離遙遠無法近距離證實。正如馬杜蘇丹所言：「在天文學中，不需親身前往，我們的任務是確立生物定律是否宇宙普遍。」

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