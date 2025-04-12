抗衡中國掣肘 川普擬推動深海關鍵金屬國家儲備

夏威夷和墨西哥之間的「克拉里恩-克利珀頓斷裂帶」，推估蘊藏210億公噸的多金屬結核。（法新社）

2025/04/12 21:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美中兩國供應鏈脫鉤風險與日俱增之際，美國總統川普計畫援引「國防生產法」賦予的緊急權力發布行政命令，允許美國儲存太平洋海底的關鍵金屬，以減少對外國礦產、稀土進口的依賴，尤其抗衡中國在相關供應鏈的壟斷。

這些金屬礦物對於先進技術、國防系統和能源基礎設施至關重要，有助於美國確保經濟和國家安全利益，也符合川普「美國優先」政策，即優先考慮國內資源開發、而非國際協議。

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《金融時報》及《Discovery Alert》網站指出，數百萬年來，無數金屬及礦物在深達數千公尺的海底，高壓作用下形成馬鈴薯大小的結核，包括可用於電池、電線、彈藥等軍備及航太工程的鎳、鈷、銅和錳，以及微量稀土礦物。川普上任後要求與烏克蘭簽訂礦產協議、威脅奪取格陵蘭島、併吞加拿大及宣布擴大在國內開採等，都是為了能在這些關鍵礦物上自給自足，而建立海底金屬結核的國家戰略儲備，有助於美國在探索太平洋豐富資源的全球競賽中趕上中國。

美國國防部已確認35種礦物對國家安全至關重要，因為它們在製造武器系統、通訊設備和能源基礎設施方面能發揮作用，若過度依賴外國供應鏈，尤其是中國，將提高美國的戰略風險。例如，中國控制全球60%的稀土產量及80%的鈷精煉產能。聯邦眾議院一名助理指出，對稀土礦物的討論已超出商業範疇，因為這是中國花費數十年培養的戰略能力，已可被當成武器使用。

中國在礦物加工方面的壟斷能力，使其掌握經濟影響力，例如2010年在與日本發生領土爭端期間，限制對日本的稀土出口。美國從中國進口逾50%的鈷及80%的稀土，這為電動車、飛彈導引系統等領域帶來脆弱性。透過儲存海底礦物，川普政府旨在保護美國工業免受中國這類強制手段傷害，同時增強國內煉製能力。2025年的「國防授權法」（NDAA）即強調，確保稀土礦物材料國內供應鏈的重要性，而海底採礦為爭議性的陸上採礦，提供可行的替代方案。

據了解，在夏威夷和墨西哥之間的「克拉里恩-克利珀頓斷裂帶」（Clarion-Clipperton Zone），面積達450萬平方公里，推估蘊藏210億公噸的多金屬結核，為美國工業提供變革性的資源基礎。

事實上，美國國務卿魯比歐、國家安全顧問瓦爾茲等人在擔任國會議員時，即大力鼓吹稀土礦物儲備。儘管如此，美國政府仍未積極參與有關海底採礦的國際談判，甚至尚未批准首次為這類活動建立法律框架的「聯合國海洋法公約」。上個月在牙買加舉行的聯合國轄下「國際海床管理委員會」會談，也未能批准在國際水域進行採礦，因為仍有數十國呼籲暫停這種做法。

與陸地採礦不同，海底採礦可避免森林砍伐和原住民土地糾紛等問題。然而，反對者主張，海底採礦的方式可能傷害鮮為人知的生命，也質疑這麼做能否複製中國掌握的廣泛關鍵礦物供應鏈，並且與價格便宜的印尼鎳礦競爭。

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