亞馬遜衛星挑戰馬斯克星鏈首發延遲 百億美元太空網路計畫因天候喊卡

亞馬遜籌備6年的古柏計畫首批衛星發射任務，因發射場附近出現濃厚積雲和降雨，天候條件不符發射安全規定，被迫宣布延期。（法新社）

2025/04/10 11:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）籌備6年的「古柏計畫」（Project Kuiper）首批衛星發射任務，因佛羅里達州卡納維爾角發射場附近出現濃厚積雲和降雨，天候條件不符發射安全規定，被迫宣布延期。

綜合外媒報導，該任務原訂於美國東部時間週三晚間7點至9點進行，發射的27顆衛星原為古柏計畫的首次實際部署，象徵亞馬遜正式挑戰馬斯克（Elon Musk）星鏈（Starlink）衛星網路市場主導地位的重要一步。聯合發射聯盟（ULA）官員指出，天氣狀況違反發射程序標準，無法啟動點火程序，新的發射日期仍在評估中。

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這批衛星屬於亞馬遜斥資超過100億美元打造的太空網路計畫，最終將部署超過3000顆衛星，以建立全球寬頻網路連線，與星鏈服務競爭。根據美國聯邦通信委員會（FCC）要求，亞馬遜必須在2026年7月前完成至少1618顆衛星的發射，才能保留其太空網路營運執照。古柏計畫的目標客群與星鏈相似，鎖定企業用戶、偏遠地區的消費者與全球政府機構，目前已與英國、澳洲與印尼簽署合作協議，並積極向其他國家推廣合作模式。

太空網路競爭也牽動地緣政治。馬斯克與美國總統川普關係密切，並曾擔任白宮「政府效率部」（DOGE）顧問，引發外界質疑其商業利益與政策影響力可能產生利益衝突。馬斯克在中國的投資，也使得台灣政府排除星鏈服務選項，轉而洽談與古柏合作；俄羅斯總統普廷更曾直接要求馬斯克不要在台灣啟用星鏈。

亞馬遜則強調將秉持合規經營原則，與各國監管單位密切合作，打造更具制度信任的國際通訊平台。與星鏈曾在部分國家未經授權銷售形成鮮明對比，古柏團隊希望成為業界「理性的聲音」。

為了達成衛星部署目標，亞馬遜已預訂超過80次火箭發射任務，甚至包括向競爭對手SpaceX租用火箭。亞馬遜表示，預計今年稍晚將啟動首批商業服務，而此次延宕的發射，是古柏邁向商轉的重要關鍵一步。

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