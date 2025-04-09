美中關稅戰白熱化！雙方越喊越大 蔡依澄：誰掛得快很清楚！

美中關稅大戰急遽升溫。（路透）

2025/04/09 22:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普揮出「對等關稅」大刀，中國被課徵34％關稅，中國回祭報復性關稅，川普不滿又加徵，一來一往中國總計被課104%重稅。今（9日）晚北京又宣布，對美國所有商品的加徵關稅上升至84%！美中關稅大戰白熱化，引發外界熱議。

由於中國對新關稅政策採取強硬回擊，川普7日警告中國若不撤回報復性關稅，就對中國進口產品再加徵50%關稅，中國回嗆「奉陪到底」，因此累計稅率達104%的對中加徵重稅今天正式生效。而中國不甘示弱，今天又宣布對美國商品徵收的關稅從34%上調至84%，明天（10日）生效。

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對此，知名醫師作家蔡依橙今晚發文提到，中方今天下午發布2.8萬字的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，一度被外界解讀中方似乎把姿態放低，要與美國解決經貿分岐，但晚間中方又宣布調高對美報復性關稅，蔡依澄直言：「習大大真有心放軟，說『對美撤除貿易壁壘』8個字就行，寫2.8萬字都是狡辯。」

他接著說：「結果，現在一邊104%，一邊84%，越喊越大。這種關稅，大多數的生意做不成，中國民營出口企業倒光，習大大也不會痛。美國跟中國之間沒有貿易往來，誰會掛得快，這很清楚。全世界國家也很清楚，紛紛表態選邊站。」

蔡依澄最後酸：「中國說不計一切代價，人民就是那個代價，中共高官沒差，吃得好，活得久。中國不只經濟內循環，器官都內循環了。坦克人，誰的心肝。」

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