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    美軍史上之最！ 與伊朗核談判前夕 6架B-2匿蹤轟炸機現蹤印度洋小島

    B-2匿蹤轟炸機。（取自美軍DIVDS網站）

    B-2匿蹤轟炸機。（取自美軍DIVDS網站）

    2025/04/09 20:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日透露，將與伊朗展開「直接」高層會談。與此同時，衛星影像顯示，美軍在印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）部署6架B-2匿蹤轟炸機（只生產21架），創下史上最大規模。

    英國《每日郵報》9日引述專家看法指出，此舉向伊朗發出強烈警告，顯示川普政府可能為潛在衝突做準備。此時正值五角大廈頻頻空襲伊朗支持的葉門胡塞組織（Houthi），川普多次重申不容伊朗擁有核武。

    根據衛星公司Planet Labs分析，這些具核打擊能力的B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機駐紮於英屬迪戈加西亞島海軍基地，該地曾是美軍多場戰役的戰略要點。達特茅斯學院（Dartmouth College）全球安全倡議主任普萊斯（Daryl Press）向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，這次部署清楚展示川普對伊朗的嚴肅態度。退役空軍准將霍爾特（Blaine Holt）則形容：「這是在亮出我們的利劍。」

    川普7日在白宮會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時稱，美伊「直接」會談已啟動，週六將有「最高層級」會晤，但未透露地點。然而，伊朗外交部副部長阿拉奇（Abbas Araqchi）澄清，會談將在阿曼（Oman）「間接」進行，強調此形式更利於有效對話。若成真，這將是2018年川普退出伊朗核協議（JCPOA）後首次高層接觸。他曾批該協議「糟糕透頂」，讓美國「毫無收穫」。

    川普樂觀表示：「希望會談成功，這對伊朗最好。」但他警告，若伊朗不棄核計畫，將面臨「巨大危險」。他曾揚言，若談判破裂，伊朗將遭遇「前所未有的轟炸」。B-2轟炸機能投射「碉堡剋星」（bunker buster）鑽地炸彈，被視為摧毀伊朗地下核設施的潛在武器。

    4月2日的衛星影像，顯示六架B-2匿蹤戰略轟炸機部署於迪戈加西亞島基地。（美聯社）

    4月2日的衛星影像，顯示六架B-2匿蹤戰略轟炸機部署於迪戈加西亞島基地。（美聯社）

    衛星影像顯示六架美軍空中加油機（Stratotanker）4月2日部署於迪戈加西亞島基地。（法新社）

    衛星影像顯示六架美軍空中加油機（Stratotanker）4月2日部署於迪戈加西亞島基地。（法新社）

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