中國遭控用間諜App監控台獨人士 6國發布聯合聲明警告威脅升級

多國情報機構近日聯合發布警告，指控中國安全部門透過惡意手機應用程式監控包括台灣獨立運動人士、西藏人權倡議者在內的敏感群體。（路透，示意圖）

2025/04/09 14:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多國情報機構近日聯合發布警告，指控中國安全部門透過惡意手機應用程式監控包括台灣獨立運動人士、西藏人權倡議者在內的敏感群體，並點名中國科技公司與政府部門合作開發間諜軟體，引發國際關注。

據路透報導，英國、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲及德國的網路安全機構近日共同發布聲明，直指四川電科網路安全技術有限公司（Sichuan Dianke Network Security Technology Co., Ltd.）與中國公安部有關，參與部署被標記為「壞市場」（BADBAZAAR）與「月光」（MOONSHINE）的惡意程式。

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英國國家網路安全中心（NCSC）指出，這些惡意應用程式能竊取手機上的敏感資料，甚至遠端控制裝置的鏡頭、麥克風與定位系統。受害對象鎖定與台灣、西藏、新疆維吾爾族、香港民主運動及法輪功相關人士，亦可能波及聲援這些群體的記者、非政府組織及企業人員。

NCSC強調，間諜軟體的傳播往往無差別，除特定目標外，也可能誤傷一般使用者。聲明指出，相關行動是建立在先前業界與情報分析基礎之上，包括情報新聞網站「情報在線」（Intelligence Online）今年1月的調查，已揭露上述中國承包商長期為公安部提供技術服務。

此次警告發布時機，恰逢區域緊張局勢升高。中國將於4月1日於台灣周邊舉行軍演，而美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）甫於3月28日訪問菲律賓，重申美方將防止中國於印太地區擴張。

英美等國的警告行動由美國聯邦調查局（FBI）、國家安全局（NSA），以及澳洲、加拿大、德國與紐西蘭的情報機構共同參與。然而，FBI對此拒絕置評，NSA則尚未回應。

對此，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應媒體時表示，中方「堅決反對在沒有任何事實依據的情況下對中國進行抹黑攻擊」，並稱網路攻擊的溯源極其複雜。他呼籲相關各方在界定此類事件時應秉持專業、負責任的態度，並基於充分證據，而非「毫無根據的猜測與指責」。

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