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    拒中共偷撈資料！美國衛院禁止中、俄訪問核心數據庫

    美國國家衛生院（NIH）禁止中國、俄羅斯、伊朗等國家的機構訪問他們的受控數據存儲庫。（美聯社）

    美國國家衛生院（NIH）禁止中國、俄羅斯、伊朗等國家的機構訪問他們的受控數據存儲庫。（美聯社）

    2025/04/08 01:00

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府首要生物醫學研究機關「國家衛生院」（National Institutes of Health，NIH），近日發布公告，表示要禁止中國、俄羅斯、伊朗等國家的機構訪問NIH受控數據存儲庫。

    NIH主任辦公室本月初在官網發布一份名為「實施更新：增強NIH受控存取資料的安全措施」（Implementation Update: Enhancing Security Measures for NIH Controlled-Access Data）的文件，明訂本月4日起，禁止位於中國（包括香港和澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉等「受關注國家」的機構訪問NIH受控數據存儲庫和相關資料。

    文件表示加強相關安全措施是為了支持美國司法部今年1月頒布，關於實施前朝拜登政府第14117號行政命令「防止受關注國家獲取美國人大量敏感個人數據和美國政府相關數據」的「最終規則」，該規則將於本月8日正式生效。

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