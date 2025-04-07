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    日本7-11店長「連續半年沒休息」重度憂鬱輕生 政府認定是職災

    日本連鎖超商7-ELEVEN（7-11）一間位在大分縣的分店，被爆出店長因為「連續半年沒有休假」，導致患上重度憂鬱症，最終選擇輕生的憾事。示意圖。（資料照，路透）

    日本連鎖超商7-ELEVEN（7-11）一間位在大分縣的分店，被爆出店長因為「連續半年沒有休假」，導致患上重度憂鬱症，最終選擇輕生的憾事。示意圖。（資料照，路透）

    2025/04/07 19:53

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    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖超商7-ELEVEN（7-11）一間位在大分縣的分店，被爆出店長因為「連續半年沒有休假」，導致患上重度憂鬱症，最終選擇輕生的憾事。針對這起事件，日本厚生勞動省分支勞動基準監督署派人進行調查，並在今（7）日正式宣布，認定此案為長期工作導致過勞死的勞動災害。

    綜合日媒報導，日本一名38歲男子從2019年開始，擔任大分縣7-11加盟店的店長一職，然而由於因為員工相當難找，男子為維持超商「24小時營運」，經常自行補足人力空缺，包含夜班輪值等，導致他連續工作半年都沒有休假。直到2022年7月，男子疑似不堪重負選擇輕生，事後妻子申請職業傷害賠償，透露丈夫因過勞患上精神疾病。

    負責該區域的勞動基準監督署調查，確認男子在輕生前一天確診重度憂鬱症，認定從此事件可以判斷男子心理壓力極大，認定此事件為長期工作導致過勞死的勞動災害。不過根據加盟店業者聲稱，男子選擇輕生是有其他問題的導致，並非純屬工作過勞引起，但勞動基準監督署並未採納這一說法，仍將此案判定為相關職災。

    報導指出，男子生前的工作時數記錄，都有按照規定送交7-11總部，不過7-11母公司Seven & I Holdings發言人對此回應，「由於涉及加盟店個別營運，總公司無法對此事件表態。」

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