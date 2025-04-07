離譜！中國前駐日外交官三度落網 詐領日本防疫補助恐高達3億日圓

日本警視廳7日宣布，再次逮捕一名中國前外交官，這是他第三次因詐欺指控被捕。他在東京六本木經營的中餐館曾是政治人物、財界人士以及中國大使館相關人員的聚會場所。（圖翻攝自GoogleMap）

2025/04/07 12:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本警視廳公安部7日宣布，再次逮捕一名63歲中國前外交官，這是他第三次因詐欺指控被捕。該男子曾任中國駐日本大使館三等秘書，目前經營一家中餐館，住所位於東京都新宿區。

據《讀賣新聞》報導，根據警視廳公布的資料，這名男子於2020年9月至2022年12月期間，向東京勞動局提交了97份虛假申請文件，謊報8名員工的工作日數，騙取日本政府新冠肺炎紓困計畫中的「休業支援金・給付金」共約2530萬日圓（約新台幣572萬）。

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今年2月，該男子曾因騙取一名28歲前員工約375萬日圓（約新台幣84萬）的支援金，以及其他3名員工約1600萬日圓（約新台幣362萬）的支援金而被捕，並於3月被起訴。警視廳公安部調查顯示，該男子所經營的公司可能不當領取了總計約3億日圓（約新台幣6794萬）的休業支援金。

這名男子曾於1980年代在中國駐日本大使館擔任三等秘書。據悉，他在東京六本木經營的高級料理餐廳「御膳房（六本木店）」曾是政治人物、財界人士以及中國大使館相關人員的聚會場所。

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