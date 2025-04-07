剛果洪災吞噬首都！至少30死、基礎設施癱瘓

剛果民主共和國首都金夏沙近日遭遇嚴重洪災，造成至少30人喪生，並導致大範圍停水停電與交通癱瘓。（法新社）

2025/04/07 11:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國首都金夏沙近日遭遇嚴重洪災，造成至少30人喪生，並導致大範圍停水停電與交通癱瘓。當局警告，死亡人數可能進一步上升。

綜合外媒報導，連續豪雨導致金夏沙主要水道恩吉利河於週五晚間潰堤，洪水迅速湧入周邊社區並淹沒主要幹道，引發嚴重交通中斷。許多駕駛受困車中數小時，甚至有人整夜無法離開。金夏沙省衛生部長帕特里西安（Patricien Gongo）表示，大部分死者是因房屋倒塌致死，目前公布的死亡人數仍屬初步統計。

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洪災也導致多個社區供水設施受損、電力中斷。省長魯巴基（Daniel Bumba Lubaki）透過國家電視台表示，當局正加緊搶修，預計供水將在數日內恢復。他同時將部分災情歸咎於非法住宅建設，警告居住在未經規劃地區的民眾可能遭到遷離。

一名女性居民受訪時表示，她在前往機場接送朋友途中因道路封閉，被迫整夜滯留車中。另有馬卡拉區居民指出，當地目前面臨嚴重缺水，生活陷入困境。

水文專家拉穆安巴（Raphael Tshimanga Muamba）指出，此次洪災顯示人為因素對自然水道的破壞日益嚴重。他表示：「這些河流已失去原有的洪水承載能力，災難只是時間問題。」

災情發生之際，剛果民主共和國東部正陷入新一波武裝衝突。獲得盧安達支持的M23反叛組織自年初以來擴大攻勢，造成超過7000人喪生，數百萬人流離失所，使全國陷入更嚴重的人道與政治危機。

洪水迅速湧入周邊社區並淹沒主要幹道，引發嚴重交通中斷，許多駕駛受困車中數小時，甚至有人整夜無法離開。（法新社）

剛果民主共和國首都金夏沙近日遭遇嚴重洪災，造成至少30人喪生，並導致大範圍停水停電與交通癱瘓。（法新社）

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