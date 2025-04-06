中東緊張加劇 美向以色列移交第二套薩德系統

因應伊朗核計畫緊張升級，美國傳已向以色列增援第二套薩德反飛彈系統。圖為美軍同型軍備。（路透社檔案照）

2025/04/06 17:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕《以色列時報》報導，根據沙烏地阿拉伯媒體「阿拉伯衛星電視台新聞頻道」（Al-Hadath） 消息，在伊朗核子計畫引發的緊張局勢日益升級之際，美國已向以色列轉移了第二套「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）。

報導指出，這套系統據稱於週六（5日）運抵以色列。飛行追蹤網站的資料顯示，一架美軍現役最大的 C-5M「超級銀河」（Super Galaxy） 運輸機，降落在以色列南部的內瓦提姆空軍基地 （Nevatim Airbase），並在當地停留約八小時後才起飛離開。

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薩德是一種先進的反彈道飛彈系統。部署在以色列的第一套薩德系統近年來已多次成功攔截由伊朗支持的葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthi） 向以色列發射的飛彈，包括最近幾週的攔截記錄。

報導背景指出，美國總統川普上週曾威脅伊朗，若德黑蘭當局不在核子計畫問題上與華盛頓達成協議，將面臨「轟炸」和次級關稅。

第一套薩德系統是在去年緊急運抵以色列的。據信約有100名美軍人員派駐當地負責操作該系統。薩德系統被認為能與現有的「愛國者」（Patriot） 防空系統互補，但其防禦範圍更廣，能夠打擊遠達150至200公里外的目標。

去年，在德黑蘭對以色列發動第二次飛彈襲擊後，以色列曾對伊朗進行了一連串報復性空襲。以色列戰機當時鎖定伊朗的防空設施及其彈道飛彈計畫，打擊了相關工廠、儲存地點、發射裝置和研究設施，並攻擊了一處據信被伊朗政權用來追求核武的設施。

外界普遍認為，由於德黑蘭當局的許多代理人勢力如今已被削弱，伊朗的核設施目前可能比以往更易遭受攻擊。

儘管伊朗當局否認尋求發展核武，並誓言要摧毀以色列，但該國已將濃縮鈾的純度提升至60%，是全球唯一沒有核武計畫卻進行如此高純度濃縮的國家。此外，伊朗也持續阻撓國際原子能總署（IAEA） 的視察員對其核設施進行檢查。

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