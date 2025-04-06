「一直守護在你們身邊！」尹錫悅遭彈劾仍喊話 恐搞「私邸政治」惹議

外界憂心韓國前總統尹錫悅恐藉由「私邸政治」持續介入國政。（法新社）

2025/04/06 19:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國前總統尹錫悅在遭憲法法院彈劾罷免後，遲遲未對判決結果表達明確接受，反而向支持者承諾將「一直守護在各位身邊」，引發外界憂心他恐藉由「私邸政治」持續介入國政。

根據外媒綜合報導，尹錫悅在遭彈劾三天後發布第二份聲明，對其支持團體「國民辯護人團」表達歉意與惋惜，但仍未向全體國民道歉，亦未對被判違憲的緊急戒嚴令反省。在聲明中，他兩度強調「雖已卸下總統職務，但會一直守護在各位身邊」，被視為未放下政治影響力的訊號。

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彈劾通過後，尹錫悅滯留於漢南洞官邸，並頻繁接見國民力量黨高層人士，包括總統秘書室長鄭鎮碩、國家安保室長申源湜，以及黨非常對策委員長權寧世等人。他在會面中坦言「對結果感到惋惜」，並鼓勵黨內「務必在大選中獲勝」，此舉被視為繼續干政的明確訊號。

最大在野黨民主黨強烈譴責尹錫悅「利用官邸從事政治活動」，批評他宛如「太上皇」般暗中干預政局，甚至指其為「內亂首魁」。外界推測，尹錫悅卸任後可能返回首爾瑞草區的阿克羅比斯塔公寓，這是他任內初期曾短暫居住的通勤住所。但因地處一般集合住宅，考量出入不便與維安風險，他日後可能另覓長期私邸。

據相關分析指出，尹錫悅已逐步展現轉向「私邸政治」的意圖，透過向保守派支持者頻繁傳遞訊息，試圖保有政壇話語權，甚至可能插手即將到來的總統大選，包括影響國民力量黨的候選人提名進程。

對於如何與尹錫悅保持距離，國民力量黨內意見分歧。該黨首席發言人金大植曾警告，尹錫悅的動作恐成為「吸納中間選民的絆腳石」，呼籲他「為了保守派重建，必須克制」。然而，鑑於尹在保守派基層擁有龐大支持基礎，黨內高層也難以與其完全切割。

尹錫悅於彈劾案通過當天即透過法律團隊發布首份聲明，表達「非常遺憾與抱歉」，稱「能為大韓民國效力是榮幸」，但同樣未對憲法法院判決或緊急戒嚴爭議做出正面回應，留下一連串政治疑雲。

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