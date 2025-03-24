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    南韓山林大火連燒4天難撲滅 千年古剎遭焚毀成廢墟

    位於慶尚北道義城郡的千年古剎「雲嵐寺」在此次山火幾乎全部燒毀成了廢墟。（法新社）

    位於慶尚北道義城郡的千年古剎「雲嵐寺」在此次山火幾乎全部燒毀成了廢墟。（法新社）

    2025/03/24 20:08

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓東南部地區本月21日起發生大規模山林大火，時至今日火勢仍未撲滅，目前已知有4名消防員殉職。今天（24日）還傳出慶尚北道的千年古剎「雲嵐寺」在此次山火幾乎全部燒毀成了廢墟。

    綜合韓媒報導，南韓慶尚南道、慶尚北道、蔚山廣域市上週五開始發生山林大火，南韓政府第一時間宣布3地進入「災難狀態」。由於這幾天當地天氣乾燥且風力強勁，增加火勢蔓延速度，到現在仍未完全撲滅山火。

    據《韓聯社》今下午統整災區救火進度，慶尚南道山清郡的山林大火已延燒4天，當地出動36架直升機、2341名特種搜救隊、消防員、軍人投入救火行動，但截至24日凌晨2點，滅火率68%，且火勢蔓延至河東郡玉宗面，林業部門正緊急採取措施防止火災波及到民宅及設施；慶尚南道金海市也發生野火，目前滅火工作已完成95%。另外，蔚山廣域市至今已調集1900名消防人員及67輛消防車和直升機投入救火，截至今日中午滅火率為66%。

    慶尚南道和蔚山市等地的山火被認為與乾燥天氣有關，22日才發生山火的慶尚北道義城郡，則被發現是人為疏失所造成，有韓媒報導指出，有民眾上山掃墓時不慎引燃火勢，當地出動2602名消防員、318台消防設備救火，但火勢已蔓延至安東市。目前義城郡安平面和安溪面的火災撲滅率分別為72%和69%。

    其中，義城郡、擁有千年歷史的古剎雲嵐寺，今天傳出在此次山火中幾乎全被燒毀，千年古寺被燒成廢墟的照片在網上瘋傳。雲嵐寺相傳是朝鮮半島新羅時代僧人及朝鮮華嚴宗之祖「義湘大師」所創，其包括大雄殿、三聖閣、僧舍、齋堂等殿閣都遭焚毀，還好在山火蔓延至寺廟前，雲嵐寺僧侶和信徒就趕緊將寺內佛像、佛畫等具歷史意義的佛物移到義城郡召文國博物館。

    位於慶尚北道義城郡的千年古剎「雲嵐寺」在此次山火幾乎全部燒毀成了廢墟。（法新社）

    位於慶尚北道義城郡的千年古剎「雲嵐寺」在此次山火幾乎全部燒毀成了廢墟。（法新社）

    位於慶尚北道義城郡的千年古剎「雲嵐寺」在此次山火幾乎全部燒毀成了廢墟。（法新社）

    位於慶尚北道義城郡的千年古剎「雲嵐寺」在此次山火幾乎全部燒毀成了廢墟。（法新社）

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