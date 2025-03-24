為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國「世紀嬰兒」千千猝逝！2000年元旦0時0分出生 享年25歲

    中國「世紀嬰兒」千千近日傳出猝逝消息。（本報合成，擷取自極目新聞）

    中國「世紀嬰兒」千千近日傳出猝逝消息。（本報合成，擷取自極目新聞）

    2025/03/24 17:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山西一名女子「千千」因出生於2000年1月1日0時0分出生，被稱為「世紀嬰兒」，剛出生就登上新聞報導。然而，年僅25歲的她近日卻傳出猝逝消息。

    綜合中媒報導，「千千」本名解岳千，出生在山西省長治市，因誕生在新世紀的第一刻，被媒體稱為「世紀嬰兒」、「21世纪中國第一個女孩」、「新千年年齡最大的人」。然而，她的母親近日透露，千千日前在天津發燒，忍受腹痛5天後，於本月8日搭車返回長治，隔日便突然離世。

    噩耗傳出後，千千的哥哥透過社群發文悼念，寫下「妹妹，一路好走，我純真善良的好妹妹，你終於在人間渡完了所有劫難」，並感嘆「你的人生經歷也很精彩了，最後終於在光芒中解脫」、「來生再續緣，去自由飛行吧，我的小天使」。

    千千的母親是一名中學老師，當年接受採訪時曾表示，取名「千千」寓意「跨越千年，充滿希望」，未料她卻在如此年輕的年紀驟然離世。消息曝光後，引發中國網友熱議，不少人對她的離去感到惋惜，並留言哀悼，願她安息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播