中國「世紀嬰兒」千千猝逝！2000年元旦0時0分出生 享年25歲

中國「世紀嬰兒」千千近日傳出猝逝消息。（本報合成，擷取自極目新聞）

2025/03/24 17:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西一名女子「千千」因出生於2000年1月1日0時0分出生，被稱為「世紀嬰兒」，剛出生就登上新聞報導。然而，年僅25歲的她近日卻傳出猝逝消息。

綜合中媒報導，「千千」本名解岳千，出生在山西省長治市，因誕生在新世紀的第一刻，被媒體稱為「世紀嬰兒」、「21世纪中國第一個女孩」、「新千年年齡最大的人」。然而，她的母親近日透露，千千日前在天津發燒，忍受腹痛5天後，於本月8日搭車返回長治，隔日便突然離世。

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噩耗傳出後，千千的哥哥透過社群發文悼念，寫下「妹妹，一路好走，我純真善良的好妹妹，你終於在人間渡完了所有劫難」，並感嘆「你的人生經歷也很精彩了，最後終於在光芒中解脫」、「來生再續緣，去自由飛行吧，我的小天使」。

千千的母親是一名中學老師，當年接受採訪時曾表示，取名「千千」寓意「跨越千年，充滿希望」，未料她卻在如此年輕的年紀驟然離世。消息曝光後，引發中國網友熱議，不少人對她的離去感到惋惜，並留言哀悼，願她安息。

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